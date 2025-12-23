El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno no ha considerado el establecimiento del 5×1.000, “es una falsa información publicada en un documento falso que supuestamente el Ministerio de Hacienda estaba trabajando”, dijo.
Esto luego de que se filtrara un borrador del decreto de emergencia económica que incluía un incremento al movimiento al gravamen financiero (GMF) del 4×1.000 al 5×1.000 a partir de 2026, así como otros tributos temporales para cerrar el hueco fiscal que enfrenta el Estado.
En cambio, se quiere modificar el impuesto al patrimonio y subir la sobretasa del sector financiero.
Respecto al primero, explicó que el decreto busca subir la tarifa del impuesto al patrimonio para quienes tienen bienes o activos por más de $3.600 millones al 1 % y hasta un 5 % para quienes tienen patrimonios por encima de $100.00 millones. Actualmente la primera tasa es del 0,5 % y la máxima llega hasta 1,5 %.
También se mantendría la primera tasa en el 0,5 % y esta aplicaría para los patrimonios a partir de $2.000 millones y de hasta $3.600 millones.
“Es un esquema absolutamente progresivo y es una de las medidas que queremos poner en marcha”, señaló.
Sobre el segundo punto, el titular de la cartera dijo que el sector financiero debe hacer una contribución y un esfuerzo porque sus utilidades han sido significativas.
Por esta razón, dentro del decreto de emergencia económica el Gobierno incluyó un aumento en la sobretasa al sector financiero del 10 %. Actualmente, la tarifa es del 5 %, producto de la reforma tributaria de 2022. Esta contribución es adicional al 35 % de renta que se cobra a las empresas en general en el país.
Vale la pena recordar que esta propuesta también se contemplaba en el proyecto de ley de financiamiento de este año que el Congreso de la República hundió el pasado 9 de diciembre.
“Así esperamos recaudar un poco más de $4 billones”, reveló en entrevista con La FM.
