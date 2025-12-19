En un esfuerzo por conseguir más de $16 billones que le hacen falta al Presupuesto General de la Nación de 2026, el gobierno de Gustavo Petro alista el decreto de emergencia económica que incluye nuevo paquete de medidas tributarias que le dejarían a la Nación más ingresos.
El borrador del texto incluye un incremento temporal al impuesto del 4×1.000, que permite el cobro de $4 por cada $1.000 (o el 0,4 %) en operaciones, como transferencias, retiros, pagos o depósitos, que se hagan en las cuentas (ahorros o corriente). Con esta iniciativa, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) subiría al 5×1.000 de forma temporal durante el año gravable 2026.
Vale la pena recordar que previo a la radicación de otro intento de reforma tributaria de la actual administración en 2024 se especuló que el Gobierno estaba considerando subir el impuesto del 4×1.000 al 5×1.000 durante un año, incluso se incluyó en un borrador. En su momento, el Ministerio de Hacienda dijo en un comunicado que no propondría ajustes en el GMF en el articulado.
Más impuestos a empresas y consumidores
El borrador conocido por Valora Analitik también propone nuevas tarifas para el impuesto al patrimonio en personas naturales y empresas para 2026. Esta obligación se generará por la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT ($1.192 millones), caso en el cual la tarifa será del 0,5%.
Además, para las personas jurídicas con patrimonios superiores a 70.000 UVT ($3.486 millones), la tasa será del 1 % y era subiendo hasta un 5 % para más de dos millones de UVT ($99.599 millones). Aquí, la referencia es el patrimonio líquido, calculado a partir del patrimonio bruto del contribuyente menos las deudas a cargo vigentes.
Otras empresas que quedaron en la mira del Gobierno fueron las del sector de hidrocarburos, pues con el decreto se crearía un «impuesto especial para la estabilidad fiscal» del 1 % en las ventas o exportaciones de hidrocarburos (aceites crudos de petróleo) y carbón sobre quienes hayan obtenido una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT ($2.490 millones) en el año anterior.
Además, el Gobierno insistirá con gravar los depósitos de los apostadores en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet (nacionales o desde el exterior) con un IVA del 19 %, tal como se buscó en la reforma tributaria hundida a inicios de este mes en el Congreso de la República.
Del mismo modo, el decreto replicaría la propuesta de un impuesto al consumo de licores el próximo año de $750 por cada grado alcoholimétrico (en unidad de 750 cc) y un componente adicional del 30 % sobre su valor.
También insiste en la idea de aumentar las tarifas del impuesto al consumo para el cigarrillos (incluyendo los electrónicos o vapeadores). La tarifa específica para cigarrillos será de $11.200 por cajetilla o $891 por cada gramo de producto (picadura, rapé o chimú), mientras que para los derivados líquidos de vapeadores será de $2.000 por mililitro, sumado a un adicional ad valorem del 10 % y 30 % respectivamente.
