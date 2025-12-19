Relevante | Hoy, Gobierno Petro emitirá decreto de emergencia económica para buscar $16 billones

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que hoy, 19 de diciembre, el Gobierno Nacional expedirá el decreto que fija la declaración de una emergencia económica.
«Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica para que se logren los recursos que no se lograron para equilibrar el presupuesto de 2026 con la ley de financiamiento que no aprobó el Congreso de la República», dijo.
Agregó que, una vez expedida la norma, a partir del lunes de la próxima semana se publicarán los decretos reglamentarios que fundamentarán la búsqueda de $16 billones.
Esos recursos, señaló el ministro, hacen parte de la necesidad de financiamiento que se requiere para el Presupuesto nacional del 2026, el cual, según el Gobierno, quedó desfinanciado en $16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
Ávila señaló que no existe un antecedente de que el Congreso hubiera aprobado un presupuesto «que supone unos compromisos que están atados a una ley de financiamiento» y después hiciera «una especie de trampa y le retire al Gobierno los recursos para ejecutar ese presupuesto».
«Eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el Congreso», indicó el titular de la cartera.