Mayor importación de gas, caída en la producción local, declive natural de los yacimientos y la falta de nuevos proyectos de exploración se han convertido en algunos de los temas más recurrentes en la agenda energética del país. En medio de este panorama, Juan Fermín Restrepo, gerente de Ladrillera Santafé, explicó cómo estas dinámicas terminan reflejándose en el día a día del sector industrial.
Más allá de la coyuntura del gas, el directivo también abordó los detalles de la nueva planta de generación solar que Ladrillera Santafé desarrolló junto con Colgas. El proyecto, ubicado en Soacha, demandó una inversión cercana a $16.000 millones y busca fortalecer la sostenibilidad energética de la compañía, con un retorno esperado de la inversión en un plazo de entre seis y siete años para Colgas, que invirtió cerca de $13.800 millones.
Juan Fermín Restrepo, gerente de Ladrillera Santafé. Imagen: Alejandro Correa-Valora Analitik
¿En cuánto les ha incrementado la factura del gas natural?
Tuvimos un incremento del orden de 120 % en el precio del gas natural.
¿Desde cuándo?
A partir del primero de diciembre de 2025. Es parte de lo de la conversación que ha habido a nivel nacional, del cambio que ha habido del precio del gas en la industria.
¿Hubo alzas en la tarifa de la luz, ya que el gas se utiliza para generar energía eléctrica?
Ha habido un incremento, pero no tan significativo como el del gas natural, ha tenido un alza significativa y creo que eso está golpeando de manera transversal a la industria en Colombia, no únicamente a nosotros como empresa, sino en general a la industria nacional.
Usted no es del sector energético, ¿pero cree que ha habido especulación con los precios del gas?
Le voy a dar contexto a ese 120 %. Es el impacto del vencimiento de los contratos de largo plazo que anteriormente teníamos capacidad de firmar, tanto las empresas comercializadoras de gas como las empresas industriales. Al haber un cambio en la matriz de producción de gas natural en Colombia y tener que pasar a hacer importación de gas, y dentro de las prioridades que están establecidas en la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), quien tiene la prioridad sobre consumo de gas, la industria colombiana sufre de manera importante.
Si usted revisa con la Cámara de Energía y Gas de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios) o con cualquier empresa asociada al negocio del gas, desde 2025, incluso desde 2024, hubo un vencimiento importante del número de contratos.
La tendencia dice que la importación va a aumentar, ¿cómo van a respaldar ese aumento?
Trabajando en la matriz energética y asumiendo el reto de ser más eficientes. No hay otra forma, y reconociendo que tenemos que apoyarnos en otras fuentes energéticas, como es el carbón, hay un impacto desde el punto de vista medioambiental mayor; nosotros tenemos todos los sistemas de mitigación de ese impacto con filtros de mangas y depuradores de gases que nos ayudan a mitigar.
Pero esa es la realidad que nos toca en el país. La verdad, especulación no creo que haya. Yo creo que hay más bien, un cálculo sincero de una realidad: la producción de gas en Colombia se redujo sustancialmente, hay un cuello de botella alrededor de la importación, del transporte hacia el interior del país y eso significa mayores costos.
¿Qué significa la nueva granja solar en Soacha para ustedes en términos de ahorro de energía?
Este proyecto significa alrededor de 25 % del consumo energético que nosotros hacemos. Es la cuarta parte de todo nuestro consumo de energía eléctrica, y es un paso significativo, no únicamente por tener la oportunidad de hacer un reemplazo con energías limpias de nuestra matriz energética, sino por el impacto en la huella de carbono.
Julián Sánchez, alcalde de Soacha; Juan Fermín Restrepo, gerente de Ladrillera Santafé; y Didier Builes, gerente general de Colgas, en la inauguración de la planta solar de la Ladrillera Santafé en Soacha. Imagen: Colgas/Ladrillera Santafé
¿Ustedes hicieron alguna inversión en este proyecto o todo fue de Colgas con $13.800 millones?
Colgas hizo la mayor parte de la inversión. Nosotros invertimos alrededor de $3.000 millones en las adecuaciones necesarias para poder hacer realidad los parques fotovoltaicos porque son dos. Colgas invirtió el orden de $13.000 millones a $14.000 millones para hacer realidad estos proyectos.
¿En cuánto tiempo esta planta le va a retribuir a Colgas la inversión que hizo?
El contrato está pactado a 10 años. En ese plazo, con toda la seguridad debe haber la retribución económica necesaria para Colgas. Viendo los números iniciales, va a haber una retribución incluso mayor.
¿Usted debe esperar desarrollar más proyectos de energía renovable o se quedarán con este?
Este es un paso importante. Tratar de invertir más en energía renovable no sería eficiente. Estamos a un nivel alto, cuando hablo de 24 % a 25 % del reemplazo de la energía que nosotros consumimos, es un logro bien importante; está entre los estándares más altos.
Pensar en invertir más en este frente no sería viable. Vamos a trabajar en otros frentes importantes, principalmente en seguir optimizando la utilización de energía térmica. Una de las fuentes relevantes de consumo nuestro es el gas natural. El precio del gas natural ha tenido un incremento para la industria en Colombia.
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La otra fuente es carbón. Entonces, todo lo que nosotros podamos seguir afinando y optimizando el consumo térmico es importante. Para eso, el reaprovechamiento en otros procesos al interior del proceso industrial es supremamente relevante; estamos trabajando en esa materia.
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