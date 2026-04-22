Motai abre segunda ronda de inversión y acelera expansión en el negocio de motos en Colombia

La startup colombiana Motai anunció la apertura de su segunda ronda de inversión, con el objetivo de financiar su expansión nacional y consolidar un modelo que combina tecnología, financiamiento y servicios para la compra, venta y alquiler de motos.
La compañía, que nació hace menos de dos años, ha basado su propuesta en el uso de inteligencia artificial para recomendar a cada usuario la moto más adecuada según sus necesidades, así como en un ecosistema que incluye posventa, repuestos y garantías.
Inicialmente enfocada en motos usadas, Motai amplió su portafolio hacia motos nuevas multimarca, renting y soluciones de movilidad eléctrica.
En este último frente, prepara el lanzamiento de un modelo de battery swapping, que permitirá intercambiar baterías en motos eléctricas para reducir tiempos de carga y mejorar la productividad, especialmente en sectores como el delivery.
El crecimiento del mercado respalda esta apuesta. En 2025, Colombia registró ventas de más de 1,1 millones de motos nuevas, un aumento de 34,9 %, mientras que los traspasos de usadas superaron el millón de unidades. Marcas como AKT, Yamaha, Suzuki, Bajaj y Honda lideraron el mercado.
Además, el renting de motos crece a tasas cercanas al 30 % anual, impulsado por plataformas de domicilios como Rappi, con la que Motai ya tiene una alianza para facilitar el acceso a vehículos a repartidores.
Expansión nacional y apuesta por un modelo rentable
Con esta nueva ronda de inversión, Motai busca atraer aliados estratégicos para financiar su crecimiento en Colombia, tras reportar resultados positivos y consolidarse como una startup rentable.
Los recursos se destinarán a la apertura de nuevas vitrinas y operaciones en ciudades como Bogotá, Medellín —donde iniciará operaciones en abril— y Cali en mayo, además de otras ciudades intermedias.
La meta de la compañía es alcanzar un crecimiento del 1.000 % al cierre de 2026, apalancado en un portafolio integral que incluye motos usadas con garantía —de hasta ocho meses—, nuevas multimarca, renting accesible y opciones eléctricas.
El enfoque, según la empresa, está en ofrecer mayor transparencia y respaldo en un mercado históricamente expuesto a riesgos como fraude, falta de garantías y problemas de posventa.
Motai busca posicionarse no solo como una vitrina de venta, sino como un actor integral en la transformación del mercado de movilidad en moto en Colombia.