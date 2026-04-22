Gobierno Petro abre nueva subasta de energía a 15 años; priorizará energías renovables y se implementará desde 2030

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40208 que convoca a una nueva subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica, con la que se busca ampliar la participación de las fuentes no convencionales de energía renovable.
Además, de acuerdo con el ministerio, se buscará que con este mecanismo se garantice la confiabilidad del sistema y seguir diversificando la matriz energética.
La nueva convocatoria permitirá adjudicar contratos de energía a 15 años con inicio de obligaciones desde 2030, incluyendo productos específicos para energía solar, proyectos híbridos con almacenamiento y suministro en horas críticas de demanda.
El mecanismo también contempla una subasta adicional con inicio en 2035 para ampliar la planeación energética de largo plazo.
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Detalles de la nueva subasta de energía en Colombia
Según explicó el Ministerio de Minas, la resolución responde a las alertas identificadas sobre riesgos de cobertura de demanda y creciente exposición del mercado eléctrico a la volatilidad de precios de bolsa a partir de 2027.
Esto podría impactar a los usuarios finales en escenarios de estrés climático y fenómenos como El Niño.
Además, se dijo que el mecanismo incorpora por primera vez productos específicos para proyectos con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB), así como esquemas diferenciados para energía solar fotovoltaica y plantas híbridas.
La convocatoria también permitirá avanzar en la obligación que tienen los comercializadores de incorporar energía proveniente de fuentes renovables dentro de su portafolio de compras de energía.
La subasta deberá ser implementada antes del 31 de julio de 2026 y estará abierta a generadores, autogeneradores y comercializadores interesados en participar en el nuevo esquema de contratación energética de largo plazo.
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