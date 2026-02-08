Gobierno pide levantar suspensión de la emergencia económica para atender crisis invernal

El presidente Gustavo Petro volvió a pedir a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica decretada por la situación climática en el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas.
La solicitud fue dirigida directamente al magistrado Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que el mandatario advirtió que atender la emergencia costará billones de pesos.
Según el jefe de Estado, la crisis climática que atraviesa Córdoba aún no termina y pone en riesgo el nivel de vida de miles de familias, por lo que insistió en la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para atender la emergencia.
El pronunciamiento se da en medio de un debate político y jurídico, luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica, decisión que el Gobierno considera clave para responder a la magnitud de la situación.
Petro insiste en levantar la suspensión de la emergencia económica
En su mensaje, el presidente Petro apeló directamente al magistrado Camargo, recordando el origen común de ambos en la región Caribe. “Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, señaló.
El mandatario aseguró que la atención de la emergencia en Córdoba requerirá recursos por billones de pesos y que, sin la declaratoria de emergencia, se vería obligado a realizar recortes presupuestales de gran magnitud.
“Esta emergencia, que aún no termina, costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, afirmó Petro.
Además, advirtió que trasladar recursos para financiar la recuperación del departamento implicaría afectar otras regiones del país. “Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implican recortar el presupuesto en $16 billones, lo que implicaría hambre en otra región”, agregó.
Las declaraciones del presidente generaron reacciones inmediatas. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el mensaje y pidió respetar la autonomía de las instituciones. “No se trata de suplicarle a un magistrado de la Corte Constitucional que haga lo que a usted le parezca”, señaló.
La congresista también recordó que, según ella, el Gobierno entregó más de $6 billones en contratos OPS en enero de 2026, recursos que, a su juicio, habrían podido destinarse a la atención de la emergencia.
Mientras tanto, la situación en Córdoba sigue siendo crítica. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), más de 33.000 familias han resultado afectadas en el departamento por inundaciones, crecientes de ríos y daños en viviendas e infraestructura rural.