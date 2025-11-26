Google, en alianza con Incomm, oficializó el lanzamiento de las tarjetas prepago y los códigos de regalo en Colombia, que estarán disponibles en formato físico y digital en las cadenas minoristas más importantes del país.
Según la firma, el saldo adquirido podrá utilizarse para comprar una amplia gama de contenido dentro de la plataforma que incluye: aplicaciones, juegos, libros y suscripciones. Están disponibles en físico en comercios como Éxito y Carulla, a nivel digital en Panamericana.com, Dprimero.com, Luegopago.com, y billeteras digitales como Daviplata y MOVii.
“En Google Play trabajamos para garantizar que el acceso a la tecnología sea inclusivo. Antes no existía una solución agregada en retail que lograra llegar a los usuarios que pagan con efectivo; este lanzamiento atiende esa necesidad, fomentando una mayor inclusión financiera,” afirmó Maria josé Vargas Higuera, representante de Google Play para Colombia.
La alianza entre Google e Incomm permite a los usuarios ampliar el acceso al catálogo digital de Google Play y continuar “su senda hacía una inclusión digital cada vez más ajustada a las necesidades”.
Más detalles del nuevo método de pago de Google
Otro de los puntos clave de la innovación se centra en que, al utilizar tarjetas o códigos de regalo, los usuarios pueden convertir el efectivo en un saldo digital de forma segura.
“Nuestra red de distribución, presente en miles de puntos de venta en el país, permitirá acercar este producto a un amplio número de consumidores que buscan alternativas seguras para acceder a servicios digitales,” señaló Hernando Rubio Dacosta, miembro de la junta Incomm Colombia.
Sobre el proceso, el usuario adquiere el código, lo registra en su cuenta de Google Play desde un dispositivo Android y utiliza el saldo. El saldo no cuenta con tarifas ni fechas de vencimiento, y tampoco es canjeable por efectivo.