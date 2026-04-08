Gran Foro de Protección Social: informalidad y envejecimiento, los grandes retos del sistema colombiano

El debate sobre el futuro del sistema de protección social en Colombia reunió a los principales actores del sector en el Gran Foro de la Protección Social, convocado por Asocajas con el apoyo de Aliadas, Asofondos y ANIF, y con Valora Analitik como medio aliado.
El encuentro se convirtió en un espacio para analizar de forma integral los retos que enfrenta el país en materia de formalidad laboral, salud y pensiones, en un momento en que convergen la reforma pensional, la reforma laboral, el cambio de gobierno y transición demográfica.
«El sistema de compensación es fabuloso, pero solo funciona para menos del 50 % de la sociedad colombiana», advirtió David Escobar Arango, presidente de la Junta Directiva de Asocajas y director de Confama, quien llamó a construir «un modelo en el que quepan todos los colombianos».
El gobierno en la ecuación
Uno de los debates más técnicos giró en torno a la naturaleza jurídica del subsidio familiar. La presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, fue enfática en que esos recursos no son públicos: «Hay una prohibición expresa para destinar recursos del Subsidio Familiar a políticas públicas.
Los recursos pertenecen a los trabajadores y surgen a partir de su relación laboral». La abogada laboralista Saida Quintero respaldó esta postura: «No debería el Gobierno por ningún motivo hacer uso o destinación diferente a la establecida en la ley».
El envejecimiento poblacional fue otra de las alarmas encendidas. Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, presentó cifras que imponen urgencia: en 2025 la fecundidad colombiana cayó a 1,06 hijos por mujer, muy por debajo del índice de reemplazo de 2,01. Mauricio Olivera, ex presidente de Colpensiones, amplió el marco: «Tenemos que movernos de pensar solamente en un sistema pensional a una política de envejecimiento, que es mucho más amplia: entra cuidado, salud, educación».
El empleo, salario mínimo e informalidad
En materia laboral, el presidente de ANIF, José Ignacio López, recordó que el 87 % de las empresas de entre uno y cinco empleados opera en la informalidad, y que sectores como el agroindustrial alcanzan tasas del 85 %.
“Aunque 2025 mostró una leve recuperación en el empleo”, López advirtió que «la participación laboral en Colombia no llega a las cifras prepandemia» y que «la agenda de flexibilización en sí sola no logra solucionar los problemas de formalidad».
El diagnóstico exige, según ANIF, soluciones estructurales que vayan más allá del debate entre rigidez y flexibilidad.
María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, advirtió que el crecimiento actual no debe leerse como una señal de solidez, señaló que los motores tradicionales de empleo formal, como la construcción, siguen rezagados, y que el grueso del empleo generado es por cuenta propia, lo que perpetúa el problema estructural del «rebusque».
Para Lacouture, la solución pasa por restablecer la confianza inversionista: «Si no hay inversión, ya sea internacional o nacional, no hay capacidad para el crecimiento en la generación de empleo formal». Además, insistió en que formalizar no tiene el mismo costo para todos y que se deben crear condiciones que hagan viable la formalización para empresas de distintos tamaños.
Una perspectiva distinta aportó César Giraldo, codirector del Banco de la República, quien llamó a no perder de vista los avances recientes.
Para el codirector, la economía colombiana muestra señales de diversificación, con crecimiento en exportaciones de manufactura, salud y producción agropecuaria, más allá del sector minero-energético.
“Tiene que haber protección social para las personas que no son asalariados. Es una realidad del país que se debe enfrentar”, señaló el Giraldo.
“Tiene que haber protección social para las personas que no son asalariados. Es una realidad del país que se debe enfrentar”, señaló el Giraldo.
El foro cerró con un mensaje compartido: Colombia necesita con urgencia una política de protección social que piense en el largo plazo, que incluya a los informales y que blindé las instituciones de las presiones fiscales de corto plazo.