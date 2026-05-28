Gran Tierra Energy da paso clave para lograr participación en bloque Tisquirama con Ecopetrol

La compañía energética Gran Tierra Energy manifestó que cumplió con las condiciones estipuladas en el contrato suscrito junto con Ecopetrol, mediante el cual adquiriría una participación de trabajo de 49 % en el bloque Tisquirama, ubicado en el Valle Medio del Magdalena, en Colombia.
Según señaló la compañía, Tisquirama alberga los campos de Tisquirama y San Roque. Cabe mencionar que el Valle Medio del Magdalena es conocido por su potencial petrolero.
La empresa también manifestó que esta representa una oportunidad para aplicar sus técnicas de inyección de agua y su modelo operativo de recuperación. Estos campos son adyacentes a Acordionero, que también es operado por la compañía y cuenta con características geológicas similares, lo que representa para la organización un potencial en materia de sinergias operativas y desarrollo del yacimiento.
También manifestó que centrará sus actividades de la fase uno en la expansión de técnicas de inyección de agua y acelerará el desarrollo del yacimiento mediante la optimización de pozos y perforaciones de relleno de bajo riesgo.
“Gran Tierra espera que el contrato de Tisquirama cree sinergias operativas significativas con Acordionero, incluyendo la gestión integrada del agua, la posible implementación de proyectos de gas a electricidad utilizando la producción de gas natural en la zona, y la oportunidad de gestionar los campos como un único centro operativo para mejorar la eficiencia y maximizar el valor a largo plazo”, expresó la empresa.
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La organización también añadió que, una vez concluya la fase uno, recibirá 49 % de la producción existente y de la incremental. Según indicó, estos campos promediarían cerca de 2.500 barriles diarios de petróleo en términos brutos durante 2025.
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