La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que el pasado 27 de marzo inició un procedimiento de integración empresarial entre Ecopetrol y Gran Tierra con el fin de operar conjuntamente campos petroleros en Colombia.
La operación proyectada consiste en la celebración de un acuerdo de participación entre las dos compañías sobre los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en Cesar.
El convenio sobre dichos campos fue suscrito originalmente entre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 11 de octubre de 2007.
En virtud del nuevo acuerdo, Gran Tierra recibiría en una primera etapa un porcentaje de la producción incremental de los campos y, en una segunda etapa, un porcentaje de la producción total, junto con los demás derechos y obligaciones del convenio. Los porcentajes exactos no fueron divulgados en la versión pública del documento de la SIC.
Acuerdo entre Ecopetrol y Gran Tierra
El acuerdo fue descrito por las partes como un contrato de colaboración empresarial que no implica la creación de una nueva persona jurídica, sino la unión de esfuerzos para combinar recursos, experiencia y capacidades en el desarrollo de actividades de exploración, producción y operación de hidrocarburos en el área del convenio.
Tras la operación, las partes prevén un escenario de control conjunto sobre los campos existentes.
De otro lado, según la información aportada por las intervinientes a la SuperIndustria, la producción de los campos objeto del acuerdo representa menos del 1 % de la producción nacional, cuyo promedio diario fue de 746.467 barriles por día calendario entre enero y noviembre de 2025, según datos de la ANH.
La solicitud fue presentada por el abogado Mauricio Jaramillo Campuzano, de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, en representación de Gran Tierra, y fue complementada en dos ocasiones adicionales, el 20 y el 26 de marzo de 2026.
Las partes solicitaron a la SIC que la transacción sea autorizada en la fase uno del procedimiento de pre-evaluación establecido en la Resolución 2751 de 2021, al considerar que no implica ningún riesgo para la competencia.
Los interesados tienen 10 días hábiles, contados desde la publicación de este aviso, para suministrar a la SIC información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación, a través del módulo de radicación disponible en el portal de la entidad.