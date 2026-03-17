Ecopetrol y Gran Tierra firman acuerdo clave para impulsar producción en dos campos en Cesar (Colombia)

Ecopetrol y Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal firmaron un acuerdo para impulsar la producción de hidrocarburos en los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en el departamento del Cesar.
El acuerdo contempla una inversión total de US$92,4 millones en el Área de Operación Directa Tisquirama, que será asumida en su totalidad por Gran Tierra. Estos recursos se ejecutarán durante los 40 meses posteriores al perfeccionamiento de la transacción.
Las compañías por medio de un comunicado informaron que, con esta alianza, “ratifican su apuesta por atraer inversión a la región y fortalecer la actividad de desarrollo en el Valle Medio del Magdalena, una de las cuencas con mayor historia y volumen de hidrocarburos descubierto en el país”.
Destacado: Sindicato de Ecopetrol alerta que empresa debe vender activos para cumplir con compromisos y evitar más deuda
Finalmente, una vez se cumplan las condiciones pactadas —incluida la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio—, se dará inicio al programa de inversión.
Este estará enfocado en el recobro secundario mediante inyección de agua, con el objetivo de aumentar la producción de hidrocarburos, contribuir al abastecimiento energético del país y generar empleo en la región.