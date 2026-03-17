Sindicato de Ecopetrol alerta que empresa debe vender activos para cumplir con compromisos y evitar más deuda

Sindicatos de Ecopetrol manifestaron que, a causa del nivel de endeudamiento de la compañía, esta tendría que desprenderse de algunos activos para cumplir con sus compromisos de inversión en los próximos años. Según lo manifestado, este escenario podría mitigarse si se mantienen los altos precios del crudo que actualmente se presentan en el mercado a causa del conflicto en Irán.
La Asociación Sindical de Empleados de la Industria Energética (Asopetrol), una de las organizaciones sindicales al interior de la estatal, señaló que desde 2019 se ha presentado un proceso continuo de declive en los campos. Indicaron que esto ha sido contrarrestado por la terminación de contratos en el Piedemonte Llanero y Nare, así como por la producción en la cuenca del Permian en EE. UU. y el desarrollo de campos como Caño Sur. Sin embargo, el declive persiste.
Según el sindicato, esta situación está relacionada con menores inversiones en exploración, lo que se refleja en un aumento del costo de levantamiento, es decir, el costo de extraer petróleo y gas en un campo, independientemente de otros costos asociados al yacimiento; este pasó de US$8,6 por barril a US$12,2 por barril.
También señaló que otra de las razones del endeudamiento de la compañía es la adquisición de 51,4 % de ISA en 2021, así como el desarrollo de otros activos como Sirius, Caño Sur, el Permian, Orca y CPO-09. Si bien esto aumenta la inversión de la empresa, también incrementa su nivel de deuda, lo que en última instancia afecta sus utilidades.
Adicionalmente, la organización indicó que el precio de equilibrio pasó de US$31 por barril en 2022 a US$52 por barril en 2025. Aunque ha habido incrementos en la producción, lo que se refleja es una mayor inversión, pero también mayores gastos. Este aumento en los costos implica más deuda, lo que termina afectando las utilidades.
Destacado: Esta sería la forma en que se importaría gas de Venezuela a Colombia, si se levantan las sanciones de EE. UU.
Por ello, el sindicato indicó que al interior de Ecopetrol debe haber una estricta disciplina financiera. Incluso, señalaron que deben venderse activos no esenciales como ISA, con el fin de concentrar la gestión en los campos de producción y en la incorporación de reservas a través de la exploración, evitando ceder inversiones en petróleo y gas a terceros.
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