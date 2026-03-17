Esta sería la forma en que se importaría gas de Venezuela a Colombia, si se levantan las sanciones de EE. UU.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tuvo una reunión con representantes del gobierno estadounidense. Según lo señaló la cartera de gobierno, el objetivo fue avanzar en la obtención de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, más conocida como la Lista Clinton. La misma cartera gubernamental reconoció que esto es un paso necesario para que Ecopetrol y su filial ISA puedan tener proyectos en ese país.
Según lo señaló el Ministerio, la importación podría darse a través de dos formas. La primera, el reacondicionamiento de cinco kilómetros de infraestructura en el territorio colombiano del gasoducto Antonio Ricaurte, lo cual podría tomar entre tres y cuatro meses. Un segundo escenario es que haya una conexión temporal a través de líneas que, según el ministerio, sean flexibles para que se habilite un suministro y de esa manera la venta de gas de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Colombia, pueda darse en uno a dos meses.
De esta forma, en la reunión se abordaron temáticas relacionadas con aspectos técnicos y regulatorios para que se restablezca una relación comercial energética. La primera sería la rehabilitación de una interconexión eléctrica por la Guajira y también el alistamiento de la infraestructura para la importación de gas de Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte que conecta a los dos países. Cabe recordar que el gasoducto conecta el Lago de Maracaibo con La Guajira al norte de Colombia y Venezuela.
En consecuencia, el Gobierno Nacional intenta materializar uno de los usos objetivos en términos de política energética, exportar energía eléctrica a Venezuela, mientras que desde ese país Colombia recibiría el gas que le hace falta para satisfacer la demanda de hogares, pequeños comercios y gas vehicular.
Incluso el Ministerio manifestó que se presentaron avances para verificar el estado del gasoducto Antonio Ricaurte en Venezuela y también sobre la calidad del gas disponible para su importación, puesto que el energético que se importe de Venezuela puede tener diferentes compuestos que harían viable o no su importación a Colombia. Pero según lo ha manifestado el Ministerio, parece ser que la opción es viable.
Cabe recordar que el canal Telesur manifestó que en la frontera se dieron los primeros traslados de gas de Venezuela a Colombia a través de cilindros de GLP. El ministerio añadió que la tubería que era necesaria para que se arreglara la parte del tramo colombiano en la infraestructura de Antonio Ricaurte se trasladó a petróleo de Venezuela, PDVSA, a la frontera de Paraguachón.
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Finalmente, el ministerio reveló que en la reunión participaron varios representantes del Departamento de Estado de EE. UU., el embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña, el equipo técnico del ministro Palma y delegados de Ecopetrol.
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