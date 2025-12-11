Gran Tierra Energy espera perforar hasta 10 pozos en desarrollo para 2026; implementará plan de ahorros

Gran Tierra Energy anunció los planes para 2026, en los cuales indicó que el cierre de adquisición de los campos Perico y Espejo en Ecuador, más el hallazgo de Iguana, fortalece su portafolio en ese país. La compañía espera perforar entre ocho y 10 pozos en desarrollo para 2026. Cuatro de ellos serían en el yacimiento petrolífero de Cohembi, ubicado en el Putumayo, Colombia. También perforaría cinco pozos en South Simonette (Canadá).
A lo anterior sumó que espera una producción total de entre 48.000 y 49.000 barriles diarios. Sin embargo, las previsiones para 2026 indican que habría bajas en este rubro, con una proyección de hasta 47.000 barriles diarios.
Pero la compañía manifestó que tiene una buena posición en generación de flujo de caja y una «ejecución disciplinada». También proyectó para 2026 un precio del Brent entre US$55 y US$75 por barril, y una cifra de Ebitda que estaría ubicada en sus proyecciones más ajustadas entre US$220 millones y US$270 millones, junto con un flujo de caja que se ubicaría también en las proyecciones más ajustadas entre US$130 millones y US$170 millones.
Luego reveló que la producción en Canadá está compuesta de gas natural (47%), petróleo (21%) y líquidos derivados del gas natural (32%). Indicó que para 2027 espera tener un flujo de caja libre de entre US$75 millones y US$150 millones, con un precio Brent de US$70 por barril. Asimismo, expresó que el programa base para 2026 se centrará en proyectos de desarrollo para una rápida amortización, con la finalidad de dejar flujo de caja libre.
Imagen: Gran Tierra Energy
Planes de ahorro para tener más caja
Gran Tierra mencionó que está racionalizando actividades operativas con la finalidad de reducir costos. Lo anterior lo calificó como un enfoque disciplinado, en el que se propende a que, a través de pequeños cambios operativos, haya ahorros significativos. Aseguró que recompró US$20 millones de sus bonos de 2029, lo que redujo la amortización de 2026 a US$180 millones y bajó el saldo pendiente a US$718 millones.
Imagen: Gran Tierra Energy
Dijo que tiene la intención de hacer frente a la amortización prevista de US$180 millones relacionada con bonos de 2029, basándose en la generación de flujo de caja prevista por la empresa para 2026, su «disciplinado programa de capital» y un enfoque continuo en la eficiencia operativa.
Destacado: Gran Tierra Energy impulsa el cacao amazónico con segunda exportación a Europa
Otros objetivos son que su deuda neta con relación al Ebitda sea menor en 1,5 veces en 2028 e inferior a 1,0 veces a finales de 2029. Además señaló que en Ecuador el pozo Conejo A-2 sigue con una producción de poco más de 1.530 barriles de petróleo diarios.
—