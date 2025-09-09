Grupo Argos ajusta recompra de acciones: preferenciales tendrán mayor protagonismo

Grupo Argos dio a conocer al mercado y a sus accionistas que hará ajustes a su programa de recompra de acciones, con el objetivo de darle mayor peso a los títulos preferenciales.
En este sentido, el holding de infraestructura seguirá avanzando con la recompra de acciones aprobado por su Asamblea de Accionistas, que a la fecha acumula una inversión que supera los $292.000 millones y un avance del 58 % de ejecución.
Esta decisión responde a los cambios en su composición tras la escisión que ejecutó con Grupo Sura. Esto quiere decir que antes de la escisión, el 70 % de las acciones de Grupo Argos eran ordinarias y el restante 30 % preferenciales.
Tras el fin de las participaciones cruzadas, el 58 % de sus especies son ordinarias y el otro 42 % son preferenciales.
Cambios en la estrategia de recompra
De acuerdo con Grupo Argos, la nueva estrategia de recompra quedó basada en esa nueva composición y se ejecutará en esa misma proporción. En resumen, esto quiere decir que habrá mayor cantidad de recompras sobre las acciones preferenciales.
Esta iniciativa hace parte de la estrategia integral de la organización para seguirles revelando valor a sus accionistas de manera consistente y con la convicción de que el precio de sus especies listadas en el mercado colombiano no reconoce el valor de la compañía.
A manera de balance, el holding recordó que sus compañías listadas en la Bolsa de Colombia tienen un monto aprobado para ejecutar sus programas de recompra de acciones por hasta $1 billón.
La inversión de Cementos Argos supera los $363.000 millones, con un avance del 73 % del monto aprobado, mientras que la de Celsia superó los $113.000 millones, con una ejecución consolidad del 38 %.