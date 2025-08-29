Grupo Argos está entre las 10 compañías más equitativas de Latinoamérica del Ranking PAR

Grupo Argos fue reconocida en el octavo lugar entre más de 500 compañías de América Latina en el Ranking PAR de Aequales, la medición más importante de diversidad, equidad e inclusión en la región.
Cabe resaltar que este es el primer año en que la compañía recibe este reconocimiento a nivel latinoamericano, luego de haber sido destacada el pasado 21 de agosto entre las organizaciones más equitativas en Colombia.
“Este reconocimiento ratifica que la diversidad y la inclusión son una palanca estratégica para el crecimiento y la competitividad de la organización, que nos permite trascender para construir una sociedad más equitativa. Nos enorgullece estar entre las compañías que marcan la diferencia en la región, generando valor a través de culturas diversas y respetuosas”, expresó Lina Valencia, gerente de talento de Grupo Argos.
Destacado: Compañías de Grupo Argos fueron reconocidas por sus prácticas de equidad de género y diversidad
Ranking PAR y detalles del reconocimiento
El Ranking PAR de Aequales analiza la gestión de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones, valorando la solidez de sus objetivos estratégicos, la gestión del talento, la participación equilibrada de género en los distintos niveles de la estructura organizacional y una cultura corporativa que promueve la comunicación abierta, la formación continua, la flexibilidad y el bienestar.
El reconocimiento se llevó a cabo en el marco de un evento regional que reunió a empresas líderes de distintos sectores y que propició conversaciones alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión.
En este espacio, Valencia participó en el panel “Redefinir la inclusión, una estrategia para múltiples realidades”, donde compartió la visión de la organización sobre cómo la inclusión se convierte en un motor de innovación y competitividad.
Con más de 9.500 colaboradores en el continente americano, Grupo Argos ha consolidado una agenda de diversidad que incluye formación especializada de más de 2.800 colaboradores en equidad de género e inclusión, procesos de selección y sucesión con perspectiva incluyente, mentoría y promoción del liderazgo femenino, así como una estructura de gobierno corporativo en la que el 57 % de los integrantes de la Junta Directiva son mujeres.
Sumado a este reconocimiento, la compañía ha recibido otras distinciones nacionales e internacionales.
En 2022 y 2023, Forbes incluyó a Grupo Argos en su lista de las mejores empresas del mundo para las mujeres, siendo la única organización colombiana en el ranking.
Asimismo, el ranking World’s Best Employers 2024 de Forbes y Statista la reconoció como una organización que prioriza el bienestar, promueve la diversidad, la equidad y la inclusión, y ofrece oportunidades de crecimiento.
Adicionalmente, por dos años consecutivos la organización ha hecho parte del Gender Equity Index de Bloomberg. Finalmente, este año Merco Talento la ubicó en la posición 15, liderando entre conglomerados en atracción y fidelización de talento.