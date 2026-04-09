Grupo Aval preferencial lidera los incrementos de la jornada en bolsa colombiana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 08 de abril de 2026 en 2.286,05 puntos registrando una variación positiva de 0,43 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,54 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.190 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.320 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $236.734 millones, mostrando una variación positiva de 58,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $149.247 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 4,09 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $83.501 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,78 %) que negoció $45.339 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,34 %) que transaron un monto de $20.795 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que suben 4,55 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 4,43 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que se valorizaron 3,82 %.
Las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) cayeron – 4,09 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap