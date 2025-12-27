El análisis transaccional de tendencias de consumo en tiempo real del Grupo Cibest reveló que en noviembre hubo una caída de la dinámica de compras en Colombia.
Para el undécimo mes del año, el consumo real mostró una desaceleración del 0,2 % frente a los altos niveles observados en lo corrido del año, reflejando el ajuste de la economía tras el repunte reciente y la persistencia inflacionaria.
Pese a esto, el Grupo Cibest proyectó una moderación cercana a 0,2 % anual para diciembre, lo que confirmaría “un cierre de año menos dinámico y la transición hacia un escenario de crecimiento más estable en 2026”.
Según el informe, el consumo se mantiene elevado a pesar de la política monetaria contractiva, que podría endurecerse en 2026.
Ahora, la mejora en la confianza del consumidor, que se correlaciona con la apreciación de la tasa de cambio, introduce un factor de soporte, aunque el escenario para 2026 apunta a un crecimiento limitado y gradual, condicionado por fuerzas contrapuestas.
El comportamiento por regiones
Por regiones, el informe de Bancolombia mostró que el consumo mantiene crecimiento positivo, pero el ritmo se modera. El acumulado nacional se ubica en 3,6 % en lo corrido de 2025, con moderaciones marcadas en noviembre-2,2% en Bogotá y Cundinamarca y -3,4 % en Centro. Esta tendencia refleja un menor dinamismo hacia el cierre del año.
Recomendado: Fuerte aumento del consumo per cápita de huevo y pollo en Colombia; se abren oportunidades en mercados internacionales
Antioquia lidera el crecimiento, pero muestra señales claras de suavización. La región cerraría 2025 con el mayor acumulado nacional, impulsada por un buen desempeño en la primera mitad del año. Sin in embargo, el informe mostró que en noviembre se modera a -0,96 %, muy lejos del 10,32 % registrado el año anterior, un cambio que refleja un consumo más cauteloso.
Bogotá y Cundinamarca alcanzan un crecimiento acumulado de 4,2 % en 2025, pero noviembre muestra una marcada desaceleración del 2,3 %, muy por debajo del 10,7 % registrado en noviembre del año anterior, cuando se presentó un pico histórico de alta transaccionalidad y movimiento de efectivo.