Grupo EPM cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos por $9,1 billones y un Ebitda de $2,1 billones. Ambos indicadores evidencian una desaceleración del 3 % y el 7 %, respectivamente, respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior.
Esas son algunas de las cifras que se desprenden del más reciente informe financiero presentado por el conglomerado empresarial.
En el reporte se explica que la disminución en los ingresos responde tanto a factores internos como externos. A nivel local, el entorno económico marcado por el comportamiento de la inflación y las tasas de interés ha derivado en nuevos retos para la industria, en paralelo con el entorno internacional en el que las tensiones geopolíticas han presionado al alza los precios de algunas materias primas.
De acuerdo con la compañía, pese a esas variaciones negativas, la diversificación de los negocios continuó siendo un factor estratégico para la estabilidad financiera del Grupo. Puntualmente, en el caso del Ebitda, este contó con una contribución del 40 % proveniente de la generación de energía, un 39 % de la distribución, un 20 % de los servicios de acueducto y alcantarillado y un 3 % de la transmisión de electricidad.
“Esta composición del Ebitda alcanzado en el primer trimestre de 2026 confirma la relevancia de un portafolio balanceado donde los negocios en Colombia aportan el 82 % del Ebitda, Guatemala 7 %, Chile 5 %, Panamá 4 %, El Salvador 1 % y México y Bermudas el 1 % restante, lo que permite compensar variaciones sectoriales y responder con resiliencia y eficiencia a escenarios operativos cambiantes”, destacó John Maya Salazar, gerente general de EPM.
En cuanto a las utilidades, las ganancias netas del Grupo despidieron los tres primeros meses del año con un incremento del 68 %, ubicándose en los $2,4 billones.
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Otros resultados destacados
Según el reporte entregado por la empresa, entre enero y marzo del año en curso, Grupo EPM generó un valor agregado de $6,1 billones, resultado de la operación eficiente de los servicios públicos y la realización de proyectos que impulsan el desarrollo de los territorios donde opera.
De esa cifra, $818.000 millones se transfirieron al Estado y a las comunidades, $1,2 billones se destinarán a proveedores y al sistema financiero, $3,1 billones se reinvertirán en las empresas del conglomerado y $783.000 millones se destinarán a respaldar el pago de los empleados.
En conjunto con estos resultados, también se compartieron las cifras de desempeño de EPM. De acuerdo con el reporte, la firma registró ingresos por $4,2 billones, un Ebitda de $2 billones y una utilidad neta de $1,2 billones.
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