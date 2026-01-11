Con el inicio del calendario escolar A, el gasto en útiles y artículos educativos vuelve a ocupar un lugar relevante dentro del presupuesto de los hogares colombianos.
En este contexto, Grupo Éxito presentó su portafolio de opciones para la temporada de regreso a clases, que incluye surtido ampliado, marcas propias y comerciales, así como descuentos y convenios diseñados para facilitar las compras de inicio de año.
La estrategia, vigente hasta el 28 de febrero, contempla más de 50 productos escolares con precios especiales, disponibles en los almacenes Éxito.
Los productos
El portafolio abarca artículos básicos como cuadernos, colores, resaltadores, marcadores, lápices, plastilina, crayones, correctores, pegantes, lapiceros, borradores y reglas, productos que concentran una parte importante del gasto escolar.
Dentro de las alternativas ofrecidas por la compañía se destacan referencias de marcas propias y aliadas. Entre ellas, los cuadernos Finlandek con stickers, disponibles desde $2.990, con diseños dirigidos al público infantil y juvenil, como Barbie y Hot Wheels. También hacen parte de la oferta termos desde $19.990 y productos de la marca People, como morrales desde $29.990 y cartucheras desde $5.990.
La temporada escolar incluye, además, una colección exclusiva Ferxxo by Primavera, así como artículos con referencias de la Federación Colombiana de Fútbol y estilos adicionales de diversas marcas, ampliando las opciones según gustos y rangos de precio.
Beneficios para las compras escolares en Grupo Éxito
En materia de beneficios económicos, Grupo Éxito informó que los clientes podrán acceder a descuentos permanentes que se complementan con activaciones especiales. Estas incluyen rebajas que van desde el 5 % hasta el 50 %, en alianza con cajas de compensación, el programa Puntos Colombia, Cafam y mediante pagos con tarjeta Tuya, entre otros medios de pago.
Desde la compañía señalaron que el objetivo de esta oferta es permitir a los hogares realizar una compra más completa en un solo lugar, en una temporada que suele concentrar una parte significativa del gasto de inicio de año. Para ello, el grupo ha fortalecido el trabajo con proveedores y ampliado el surtido disponible en tiendas físicas.
En un entorno de mayor sensibilidad al precio y ajustes en el consumo de los hogares, el regreso a clases se consolida como una de las temporadas más relevantes para el comercio. Las opciones presentadas por Grupo Éxito buscan responder a esta demanda, combinando variedad de marcas, convenios y descuentos para acompañar a las familias colombianas en el inicio del año escolar.