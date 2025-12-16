Grupo Hada, una de las compañías industriales más grandes del Caribe colombiano, se ha convertido en un actor clave del mercado estadounidense de productos de cuidado personal. Desde su operación en Barranquilla, la empresa hoy produce cerca del 40 % de los jabones en barra que se comercializan en Estados Unidos, una cifra que la posiciona como uno de los principales proveedores de ese país y como un referente del potencial exportador de la industria colombiana.
Así lo aseguró Roberto Gutiérrez, gerente de Grupo Hada, en entrevista con Valora Analitik, al destacar que este resultado no es producto de una coyuntura puntual, sino de una estrategia construida durante años, basada en inversión, escala industrial, control de calidad y cercanía con los grandes mercados internacionales.
“No es sencillo conquistar un mercado como el de Estados Unidos y mucho menos hacerlo en los volúmenes en los que nosotros estamos participando. Esa cifra es una muestra de que estamos haciendo bien las cosas, no solo como empresa, sino también como país frente a un socio económico tan importante”, afirmó.
Actualmente, la compañía produce entre 67.000 y 70.000 toneladas de jabón al año, con una trayectoria de crecimiento a doble dígito durante los últimos seis años y más de una década de expansión continua. De ese volumen, el 90 % se destina a exportaciones, con presencia en 23 y 24 países, siendo Estados Unidos el principal destino. Entre sus clientes se encuentran multinacionales como Henkel y Procter & Gamble, que concentran una porción relevante de la producción total.
El tamaño del negocio es tal que, según Gutiérrez, la empresa aspira a que su participación en el mercado estadounidense continúe creciendo y alcance el 60 % del consumo de jabones en barra en ese país en los próximos años, de la mano de nuevos clientes y de un entorno comercial más estable.
Incertidumbre comercial, aranceles y decisiones estratégicas
Pese a los resultados operativos y al peso que hoy tiene Grupo Hada en Estados Unidos, el gerente advirtió que la relación comercial entre Colombia y ese país atraviesa un momento complejo, marcado por la incertidumbre y la volatilidad en los mensajes oficiales, particularmente alrededor de posibles medidas arancelarias.
“Cuando se anunciaron aranceles de 25 %, 35 % o incluso amenazas del 50 %, quedábamos fuera del mercado de inmediato. Ese tipo de anuncios generan nerviosismo colectivo: en los inversionistas, en la junta directiva, en los empleados y en los socios internacionales”, explicó.
Gutiérrez insistió en que el problema no es únicamente el impacto económico de un arancel, sino el efecto que genera la falta de claridad y la forma en la que se comunican este tipo de decisiones. “Estados Unidos es un jugador fundamental para Colombia y para la región. Por eso creemos que este es un momento de diplomacia, de construir sobre lo que ya existe y de manejar esas relaciones de una forma distinta. Twitter puede ser chévere, pero no es una forma seria de comunicarse con un país como Estados Unidos”, afirmó.
En medio de ese entorno, Grupo Hada decidió fortalecer sus operaciones en México, como una medida para mitigar riesgos frente al mercado estadounidense. Sin embargo, el directivo fue enfático en señalar que esta decisión no implica un retiro de Colombia ni una pérdida de confianza en el país.
“Esta compañía cree en Colombia, cree en Barranquilla y sigue invirtiendo aquí. Pero evidentemente, cuando hay tanta incertidumbre, las decisiones estratégicas buscan proteger el negocio”, señaló.
Inversiones, capacidad instalada y el papel de Barranquilla
Como muestra de esa confianza en el país, Grupo Hada ha ejecutado inversiones cercanas a US$100 millones en los últimos 18 meses, recursos que se han destinado principalmente a infraestructura y fortalecimiento logístico. Del total, cerca del 70 % se ejecuta este año y el 30 % restante en 2025.
La empresa avanza en la construcción y ampliación de bodegas, que en conjunto sumarán cerca de 30.000 metros cuadrados nuevos, además de inversiones en tecnología logística, como la implementación de almacenes robotizados con 15.000 posiciones de almacenamiento completamente automatizadas.
“Esta es una compañía que todos los días despacha entre 15 y 20 contenedores de 40 pies por el puerto de Barranquilla. La logística es crítica para poder servir bien a nuestros clientes”, explicó Gutiérrez.
Gracias a estas inversiones, la compañía cuenta hoy con una capacidad instalada cercana a las 200.000 toneladas anuales, muy por encima de su producción actual. Ese exceso de capacidad, explicó el gerente, responde a negociaciones que estuvieron cerca de cerrarse con grandes marcas globales del sector.
“Estábamos muy cerca de cerrar acuerdos con jugadores de talla mundial. Literalmente estábamos a un almuerzo de concretarlo y los aranceles nos alejaron de esa conversación”, relató. La llegada de uno de estos clientes habría abierto la puerta no solo al mercado estadounidense, sino a otros mercados estratégicos como Brasil, India y Asia, donde estas marcas tienen presencia consolidada.
Aun así, Gutiérrez se mostró confiado en que estas conversaciones se retomarán. “Tenemos la expectativa de que el próximo año vamos a volver a sentarnos y lograr los acuerdos que estamos esperando”, afirmó.
Exportaciones, mercado local y empleo
El foco exportador de Grupo Hada responde también a la dimensión del mercado colombiano. Según el directivo, el consumo local de jabones ronda las 20.000 toneladas anuales, lo que habría limitado de forma significativa el crecimiento de la compañía si se hubiera concentrado únicamente en ese mercado.
“Si estuviéramos enfocados solo en Colombia, seríamos una empresa 15 veces más pequeña. El negocio estaba fuera y por eso necesitábamos estar cerca de los puertos y de los grandes mercados”, explicó.
Barranquilla se consolidó así como un punto estratégico, con acceso al puerto local, cercanía a Cartagena y una ubicación favorable frente a Estados Unidos y Panamá.
Aunque la exportación concentra la mayor parte del negocio, Grupo Hada mantiene presencia en el mercado local, con producción para cadenas como D1 y Ara, así como para marcas como Protex, Colgate y Johnson & Johnson, entre otros clientes.
En materia laboral, la empresa se ha convertido en uno de los principales empleadores industriales de la ciudad. Arrancó operaciones con 45 personas y hoy cuenta con 850 empleados, con 85 nuevas contrataciones durante el último año. La proyección es alcanzar entre 1.200 y 1.300 empleados en 2027, con un componente profesional cercano al 30 %, principalmente ingenieros, y el resto personal técnico y operativo.
Además, la compañía ha desarrollado programas de formación con el Sena, enfocados en química básica y habilidades técnicas, con el objetivo de asegurar talento especializado para una operación intensiva tanto en mano de obra como en activos.
“Nos sentimos orgullosos de ser una compañía donde la gente quiere trabajar, con niveles de remuneración por encima del promedio del sector y beneficios que se reflejan en productividad, compromiso y calidad”, concluyó Gutiérrez.