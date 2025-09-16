Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

Grupo Le Grand abrió su quinto restaurante, queda en el centro comercial Fontanar

Actualmente, el grupo genera más de 250 empleos directos y proyecta cerrar el año con cerca de 400 colaboradores.

Le Grand
Le Grand. Foto: cortesía Le Grand

Grupo Le Grand inauguró oficialmente su quinto restaurante; se trata de Le Grand Garden, ubicado en el centro comercial Fontanar, en la vía Chía-Cajicá.

La llegada de este restaurante fuera de Bogotá, responde al plan de expansión de Grupo Le Grand, que en 2025 contempla la apertura de nuevos restaurantes y la diversificación de su portafolio hacia formatos complementarios como cafeterías y heladerías.

Actualmente, el grupo genera más de 250 empleos directos y proyecta cerrar el año con cerca de 400 colaboradores, impulsando además la economía local en las zonas donde hace presencia.

Cabe recordar que la propuesta de este grupo es multiformato e integra restaurante, panadería y cafetería, y Le Grand como tal se ha posicionado como un referente en el sector.

Le Grand Fontanar. De izq. a der.: Jairo Cruz Badalacchi, director general de Le Grand; Andrea sierra, gerente centro comercial Fontanar; Jamal Mustafa, socio Grupo Legrand; María Fernanda castillo, directora comercial Fontanar y Catherine Barrera gerente de mercadeo Fontanar. Foto: cortesía.
Le Grand Fontanar. De izq. a der.: Jairo Cruz Badalacchi, director general de Le Grand; Andrea sierra, gerente centro comercial Fontanar; Jamal Mustafa, socio Grupo Legrand; María Fernanda castillo, directora comercial Fontanar y Catherine Barrera gerente de mercadeo Fontanar. Foto: cortesía.

Según reveló la compañía, aproximadamente el 60 % de sus ingresos provienen de alimentos y el 40 % de bebidas, lo que garantiza sostenibilidad y proyección de crecimiento.

Le Grand Fontanar se suma a: La Grand 92, Le Grand 116, Le Grand Garden Andino y Vitto.

Tags: restaurantes
