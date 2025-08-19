Ecopetrol informó este 19 de agosto que Guillermo García Realpe presentó su renuncia voluntaria a su rol como presidente de la Junta Directiva.
En una comunicación publicada por la compañía se detalló que la salida se produjo por motivos personales.
Pese a lo anterior, se informó que el directivo continuará ejerciendo como integrante de dicho órgano colegiado y como presidente del Comité de Compensación Nominación y Cultura.
¿Quién será su reemplazo?
Tras la renuncia de García, la Junta Directiva eligió a Mónica de Greiff Lindo como nueva presidenta y a Angela María Robledo Gómez como vicepresidenta de la Junta Directiva a partir del 20 de agosto de 2025.
De Greiff es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol desde octubre de 2022. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, fecha a partir de la cual es miembro independiente.
La directiva es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en Derecho Administrativo.
Fue embajadora en Kenia y representante permanente ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Grupo de Energía de Bogotá, en donde tuvo a cargo, entre otras, funciones relacionadas con la gestión de riesgos operativos y empresariales.
“Ecopetrol expresa su agradecimiento al Doctor García Realpe por su liderazgo, compromiso y valiosa gestión al frente de la Presidencia de la Junta y extiende sus mejores deseos de éxito a las Doctoras De Greiff y Robledo en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades”, señaló la estatal energética.
