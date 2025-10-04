Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá ya tiene permisos para su realización: esto dijeron organizadores

Los fanáticos de Guns N’ Roses ya pueden estar seguros de que el próximo 7 de octubre disfrutarán del concierto que realizará la agrupación de rock en Bogotá, tras la incertidumbre en días recientes.
La Alcaldía de la capital del país, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno expidió una resolución en la cual revierte la decisión tomada en primera instancia, que había negado el permiso para este espectáculo.
Con esto, quedó autorizado el concierto, luego de que el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y Bomberos de Bogotá no emitieran conceptos favorables para la realización del evento en días pasados.
¿Qué dijeron los organizadores del concierto?
Lo primero que declararon, a través de un comunicado, es que los permisos y autorizaciones están confirmados.
“El regreso de Guns N’ Roses a Bogotá es un hecho. Luego de la confirmación de los permisos para la realización del concierto de la banda estadounidense este 7 de octubre en Vive Claro, por parte de todas las entidades distritales, esperamos a todos los fans para celebrar una noche de leyendas”, dice un comunicado.
En el texto, se destaca que este venue “está listo para recibirlos con los más altos parámetros de calidad y protocolos integrales de seguridad, cumpliendo con todos los requerimientos y observaciones de las autoridades”.
Es decir: graderías avaladas con estándares internacionales, control de accesos, anillos de seguridad, atención médica en sitio, planes de movilidad, rutas de evacuación señalizadas, accesibilidad universal y operación sostenible.
En el comunicado de Ocesa y Vive Claro, se agradeció a las autoridades distritales “por el trabajo en conjunto”, y se destacó que “queremos que Bogotá siga internacionalizándose y consolidándose como un gran escenario de cultura, empleo y derrama económica”.