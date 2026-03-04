Heimtextil Colombia 2026 convocará a más de 4.000 asistentes de mercados estratégicos: foco y agenda atractiva

Plaza Mayor en Medellín recibirá del 28 al 30 de abril la tercera edición de Heimtextil Colombia, donde el hogar y la hospitalidad se consolidan como una de las rutas más claras de expansión del sistema moda colombiano.
Según expertos del sector, escalar en la industria de la moda ya no se traduce únicamente en precio o posicionamiento; hoy implica ampliar el territorio de marca, diversificar ingresos y construir propuestas de valor más robustas.
Por eso la feria, organizada por Inexmoda bajo licencia de Messe Frankfurt, convocará a más de 4.000 asistentes de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Venezuela.
Y es que con más de cinco décadas de trayectoria y presencia en ciudades como Frankfurt, Nueva Delhi, Shanghái, Tokio y Nueva York, Heimtextil consolida en Colombia un nodo regional para articular oferta, demanda e inversión, en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.
Su tercera edición pone en el centro una discusión estratégica sobre cómo el sistema moda puede expandirse hacia el universo hogar y capitalizar el crecimiento del segmento de la hospitalidad.
De acuerdo con Passport, de Euromonitor, el mercado global de vestuario y calzado superó en 2024 los US$1,8 billones, con un consumo per cápita de US$225 y una proyección de crecimiento anual del 1 % hasta 2029. En contraste, el mercado global de hogar y jardín agrega US$1,2 billones adicionales, configurando una oportunidad cercana a los US$3 billones y un gasto per cápita de US$374.
En simultánea, el mercado global de viajes y alojamiento alcanzó en 2024 los US$3,9 billones. El segmento de viajes, con US$2,9 billones, proyecta crecer a una tasa anual del 5 % hasta 2030, mientras que el de alojamiento, con US$1 billón, lo hará al 4 %.
En América Latina, el turismo cerró 2024 con una recuperación del 103 % de viajeros internacionales frente a 2019, superando el promedio global, que se ubicó en 98 %.
La hospitalidad deja de ser un segmento y se consolida como un eje de valor dentro del sistema moda. Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “ante los retos globales, económicos, geopolíticos, sociales y regulatorios, la industria de la moda encuentra nuevas oportunidades en segmentos que han reflejado un crecimiento sostenido, especialmente en Colombia, como lo son la hospitalidad, el turismo y los negocios”.
A su vez, Díez es enfático en la invitación a las marcas colombianas y latinoamericanas. “Escalar la pirámide no significa únicamente sofisticar el producto, sino elevar la propuesta de valor, explorar nuevas categorías y entender el hogar y la hospitalidad como extensiones naturales del ADN creativo. En esa lógica, la categoría hogar deja de ser complementaria y se convierte en una vía estratégica para diversificar el portafolio, fortalecer el posicionamiento e incursionar en nuevos mercados”.
Destacado: Rüfüs Du Sol se presentará esta semana en dos ciudades de Colombia; conoce los detalles
¿Qué van a encontrar los asistentes a Heimtextil Colombia?
El negocio contractual y la expansión del universo de marca toman así un lugar central en la agenda de esta tercera edición.
La muestra comercial integrará textiles para cama, baño y cocina, tapicería, revestimientos, soluciones para hospitalidad como Horeca, dotación, vajilla y mesa, ambientación e interiorismo, pisos laminados y paisajismo.
Participarán empresas de Colombia, India, Italia, Pakistán, Turquía y China, mientras compradores de Perú, México, Panamá, Ecuador, Chile y República Dominicana buscarán proveeduría especializada para proyectos de hotelería, gastronomía, salud, vivienda y construcción.
El hogar ofrece un territorio donde el ADN creativo puede traducirse en nuevos formatos, fortalecer la conexión emocional con el consumidor y ampliar el universo de uso de la marca, no solo vestir, sino habitar.
En Colombia, esa convergencia empieza a consolidarse con diseñadores como Johanna Ortiz, Alado y Juan Pablo Socarrás.
Así las cosas, la agenda de Heimtextil Colombia 2026 se articulará en tres ejes: negocios, experiencias y conocimiento, con una programación diseñada para conectar la oferta comercial con visión estratégica.
El foro de tendencias, con contenidos que llegan directamente desde Alemania, marcará la hoja de ruta para las categorías de hospitalidad y hogar, mientras que el set de conocimiento se proyecta como el espacio abierto más relevante para debatir el futuro del sector.
En el componente experiencial, Creative Colombia y Kitchen by Heimtextil presentarán aplicaciones de los textiles en interiorismo y hospitalidad.