Las dinámicas de consumo de cerveza están cambiando. Aunque las celebraciones masivas siguen vigentes, los encuentros en casa vienen ganando terreno. En estos momentos, la experiencia completa empieza a ser tan importante como la bebida: cómo se sirve, cómo se conserva y cómo se vive.
En ese contexto, Heineken presenta Blade, un dispensador de cerveza de barril compacto diseñado para llevar la experiencia del draft a espacios domésticos y sociales.
El sistema funciona con barriles de ocho litros, no requiere CO₂ y permite mantener la cerveza fresca hasta por 30 días después de abierto.
Con esta solución, Heineken no solo se alinea con las nuevas preferencias del consumidor, sino también con el crecimiento de soluciones diseñadas para trasladar al hogar experiencias tradicionalmente asociadas al bar.
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Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken, destacó que “cada vez más consumidores quieren llevar a casa experiencias que antes asociaban con salir a un bar. Momentos como ver un partido, reunirse con amigos o celebrar una fecha especial están impulsando nuevas formas de servir y disfrutar cerveza en el hogar”.
De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado global de dispensadores de cerveza draft para el hogar fue estimado en US$126,36 millones en 2025 y se proyecta que alcance US$ 174,02 millones en 2030. Esto evidencia un interés creciente por formatos prácticos, diferenciados y pensados para ocasiones sociales más pequeñas.
El nuevo dispensador Blade está disponible en Colombia a través de la plataforma de comercio electrónico WeShop.