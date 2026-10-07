Heinsohn da un nuevo paso en su expansión internacional con su llegada a Perú. La compañía colombiana anunció su entrada a este mercado, para lo que destinará una inversión de US$450.000.
Con esta apertura, la organización consolida su presencia en el mapa, sumándose a sus operaciones en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador.
La empresa iniciará su ejercicio en este país bajo la dirección de Jessy Malca Medrano, quien se desempeñará como director general, y con el foco puesto en su portafolio de nómina y gestión humana. Esto incluye soluciones orientadas a la liquidación de nómina, la gestión de novedades y la autogestión.
Cabe destacar que, previo a este establecimiento oficial, Heinsohn ha desarrollado proyectos en el país para organizaciones como Credicorp Capital, Foundever, Mibanco y Provefábrica.
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Promoviendo la inclusión de la IA
Como parte de su labor, la empresa impulsa el desarrollo de soluciones basadas en IA generativa, procesamiento de lenguaje natural (PLN), visión por computadora y aprendizaje automático, las cuales ayudan a los empresarios a automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y generar valor sostenible.
Además, impulsa el crecimiento del talento colombiano, con 800 profesionales especializados en el desarrollo de software competente y capaz de exportarse a otros países.
Diego Marín, presidente de Heinsohn, destacó que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en un motor directo de productividad empresarial.
“En Heinsohn creemos que, para liberar verdaderamente el potencial de la tecnología en nuestra economía, debemos invertir paralelamente en el conocimiento y en la gente. A través de nuestras soluciones avanzadas y la labor formativa de la Fundación Heinsohn Conecta, seguimos abriendo caminos para que las empresas aceleren sus procesos y las nuevas generaciones lideren la economía digital desde Colombia hacia el mundo”, añadió.
Heinsohn cuenta con una trayectoria de más de 45 años en el desarrollo de soluciones informáticas, incluyendo sistemas para el sector financiero y previsional en la región.
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