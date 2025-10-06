Un negocio de familia: ¿Cuánto valen en el mercado los hermanos de la élite del fútbol mundial?

La jornada 7 de la Ligue 1 de Francia presenció un hecho cargado de simbolismo que ejemplifica el relevo generacional en la élite del fútbol. El hermano de Kylian, el joven mediocampista Ethan Mbappé (18 años), jugador del LOSC Lille, saltó al campo en el minuto 82 y solo tres minutos después anotó el gol del empate (1-1) contra el Paris Saint-Germain, su antiguo club y exequipo de su hermano.
La escena fue capturada: desde la tribuna del Estadio Pierre-Mauroy, su hermano mayor, Kylian Mbappé (26 años), la superestrella mundial y figura del Real Madrid, celebró con euforia el gol que le costaba dos puntos al vigente campeón de la Champions. Ethan, con solo su segundo tanto de la temporada, replicó el festejo característico de su hermano, consolidando un momento que trasciende la Ligue 1.
Este episodio familiar confirma una tendencia: la concentración de talento y valor económico en parejas de hermanos que hoy dominan los principales torneos europeos y que podrían ser protagonistas en el Mundial 2026.
Pero esta proyección de dinastías va más allá de lo sentimental, estableciendo valoraciones de mercado que superan los cientos de millones de euros, con el factor de la edad como divisor clave entre el astro consolidado y la promesa en ascenso.
Los hermanos Bellingham: Suma de talento y poder económico
El dúo más valioso de este listado es el compuesto por los ingleses Jude y Jobe Bellingham. Jude (22 años), mediocampista del Real Madrid, mantiene una tasación de 180 millones de euros, siendo uno de los futbolistas con mayor valor de mercado global. Su hermano, Jobe (20 años), mediocentro que en 2025 se unió al Borussia Dortmund, está valorado en 22 millones de euros.
Ambos, con un valor conjunto que supera los 200 millones de euros, representan la nueva generación de la Selección de Inglaterra, una de las favoritas para el Mundial. La diferencia de 158 millones de euros entre hermanos ilustra la consolidación de Jude en la élite inmediata, mientras Jobe hasta ahora forja su propia trayectoria en la Bundesliga.
Los hermanos franceses: Mezcla de campeones del mundo y ‘joyas’ en proceso
El binomio francés de los Mbappé sigue de cerca a los Bellingham en valor combinado. Kylian Mbappé (26 años), delantero del Real Madrid, comparte la cima de la valoración individual con Jude Bellingham: 180 millones de euros. Su hermano, Ethan Mbappé (18 años), centrocampista del LOSC Lille, tiene una valoración de mercado de 5 millones de euros.
La diferencia es abismal, con una brecha de 175 millones de euros, pero es consistente con las edades y etapas de desarrollo: Kylian ya es un líder de la Selección Francesa para 2026, campeón en 2018 y finalista en 2022, mientras Ethan busca sumar minutos y consistencia en la Ligue 1 para aspirar a futuras convocatorias.
La supremacía francesa se extiende con otras dos parejas de hermanos de élite. Los laterales Lucas y Theo Hernández son piezas fijas en la selección. Lucas Hernández (29 años), defensa central o lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, tiene una valoración de 25 millones de euros.
Su hermano menor, Theo Hernández (27 años), que pasó del Milán al Al-Hilal en 2025, está tasado en 35 millones de euros. Theo, siendo dos años menor, supera en 10 millones de euros la valoración de su hermano, en un caso atípico donde el menor tiene mayor cotización.
A ellos se suman Marcus y Khéphren Thuram, hijos del legendario Lilian Thuram. Marcus (28 años), delantero del Inter de Milán, tiene un valor de 75 millones de euros, mientras Khéphren (24 años), mediocentro de la Juventus, está valorado en 35 millones de euros (cifra actualizada de su etapa en el OGC Niza). Con un valor combinado de 110 millones de euros, y al igual que los Hernández y Mbappé, los Thuram son internacionales por Francia, perfilándose a estar presentes en la cita mundialista de 2026.
El caso Williams: Lealtad al club y a la bandera africana
La única dupla que milita en el mismo club es la de los hermanos Iñaki y Nico Williams, ambos en el Athletic Club de Bilbao, un caso de lealtad histórica. Iñaki (31 años), el mayor, que representa a Ghana a nivel internacional, tiene un valor de 15 millones de euros.
Su hermano Nico (23 años), que juega para la Selección Española, está tasado en 70 millones de euros. El joven extremo multiplica por casi cinco el valor de su hermano Iñaki, con una diferencia de 55 millones de euros debido a la proyección y edad.
Recomendado: El Manchester United firma a una ‘joya’ del fútbol colombiano por un millón de euros
Los hermanos Williams son únicos entre las grandes dinastías actuales, ya que juegan en el mismo equipo (Athletic Club) y, al mismo tiempo, representan a naciones distintas en el ámbito internacional: Iñaki a Ghana y Nico a España, un escenario que podría enfrentarlos en el Mundial 2026.
La concentración de cinco duplas de hermanos con alto valor y potencial mundialista demuestra que el talento genético y la formación en ambientes de alta competencia continúan siendo un factor económico dominante en la industria del fútbol.