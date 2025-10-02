El Manchester United firma a una ‘joya’ del fútbol colombiano por un millón de euros

El Manchester United ha completado la adquisición de Cristian Orozco, talentoso mediocampista colombiano de 17 años, en un movimiento estratégico a futuro que sella la transferencia por una cifra cercana al millón de euros (800.700 libras esterlinas).
La noticia, confirmada por el especialista en fichajes, Fabrizio Romano, establece que Orozco, actual capitán de la Selección Colombia Sub-17, se incorporará a la disciplina de los ‘Red Devils’ a partir del verano de 2026, una vez que cumpla la mayoría de edad en el mes de julio.
El acuerdo se concretó en las últimas horas tras la aprobación y firma de la documentación por parte de los abogados del club inglés. La transferencia fue coordinada por Giuseppe Antonaccio, líder del equipo de ‘scouting’ del Manchester United para América, destacando el interés del gigante de la Premier League por el mercado emergente en Sudamérica.
El club de origen del juvenil, el equipo bogotano Fortaleza CEIF, recibirá el grueso del millón de euros pactado, aunque un porcentaje de esta suma se destinará a Rojo FC, el equipo de la Liga de Antioquia donde Orozco inició su desarrollo.
El jugador, nacido en Valledupar en 2008 y con una estatura de 1,78 metros, se ha posicionado como una de las principales revelaciones del fútbol colombiano. Su perfil destaca por una combinación de buen manejo de balón y fortaleza en la recuperación, características que lo han consolidado como líder y pieza clave desde los procesos de la selección nacional Sub-15.
Su inminente participación en la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar, donde Colombia enfrentará a potencias como Alemania, es vista como un escaparate final antes de su salto a Europa.
Cristian Orozco: Del semillero de Fortaleza a la Premier League
El caso de Cristian Orozco es significativo no solo por el monto, sino por el destino. El jugador se convertirá en el segundo colombiano en vestir la camiseta del Manchester United, después de Radamel Falcao García, quien tuvo un paso fugaz por Old Trafford en la temporada 2014/2015, registrando 4 goles en 29 partidos.
La expectativa es que Orozco, tras debutar profesionalmente con Fortaleza en el primer semestre de 2026, se una inicialmente al equipo Sub-20 del United, siguiendo la ruta de desarrollo habitual para los fichajes juveniles no comunitarios.
El acuerdo por Orozco se distingue por el amplio margen de tiempo entre la firma y la incorporación, con una ventana de casi un año hasta julio de 2026. Este tipo de movimientos con tanta antelación son poco comunes y reflejan la agresividad del Manchester United por asegurar talentos antes de que su valor de mercado se dispare con la exposición internacional.
Con esto, el club inglés ha priorizado la seguridad jurídica y el desarrollo del jugador en su país de origen hasta que cumpla la edad legal para la transferencia internacional.
Recomendado: ¿Será Patriotas el ‘nuevo rico’ del fútbol colombiano?: Esta es la millonaria cifra que recibiría por el traspaso de Jhon Arias a la Premier League
La proyección de Orozco se enfoca en su liderazgo como capitán de la selección juvenil. Sus formadores destacan su personalidad inquebrantable y disciplina en el campo. Este valor pagado es un indicativo de la confianza en sus habilidades como mediocampista central o defensor y su capacidad de adaptación al fútbol de élite.