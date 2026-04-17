Histórico canal deportivo da el golpe y anuncia que transmitirá el Mundial 2026 para Colombia

ESPN confirmó que transmitirá 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia a través de Disney+ Plan Premium. El torneo se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, según la FIFA. La cifra convierte a esta edición en la más grande de la historia.
La compañía detalló que su paquete incluye 22 partidos de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, uno de cuartos, las semifinales y la final. Esto representa cerca del 29 % del total de encuentros del campeonato, lo que marca una presencia relevante en la distribución de derechos en Colombia.
El anuncio se suma a un mercado competitivo en el país. DirecTV Sports mantiene los derechos de los 104 partidos, mientras que Caracol Televisión, RCN y Win Sports tendrán paquetes parciales. En televisión abierta, Caracol conservará los juegos de la Selección Colombia, que históricamente concentran los mayores niveles de audiencia.
El acuerdo también refuerza la estrategia de streaming deportivo en la región. Disney+ Premium ofrecerá transmisión en vivo, repeticiones y contenido 24 horas durante el torneo, en línea con el crecimiento del consumo digital.
Reparto de derechos del Mundial 2026 en Colombia
El Mundial 2026 tendrá una distribución fragmentada en Colombia. DirecTV será el único operador con el 100 % de los partidos, mientras que ESPN competirá con una oferta parcial enfocada en encuentros clave. Este modelo replica lo ocurrido en Qatar 2022, donde múltiples operadores compartieron derechos, pero con menor número de partidos.
Una diferencia clave es el aumento del inventario. Qatar 2022 tuvo 64 partidos, mientras que 2026 tendrá 104, es decir, un crecimiento del 62,5 %. Esto amplía las oportunidades comerciales y publicitarias para los canales y plataformas.
En ese contexto, la entrada de ESPN aumenta la competencia por audiencia y suscriptores. La estrategia incluye priorizar partidos de selecciones nacionales en cada país, lo que busca asegurar picos de rating y engagement digital.
Streaming y audiencias: la nueva batalla del Mundial
El Mundial se consolida como uno de los eventos más vistos del planeta. La FIFA reportó que Qatar 2022 alcanzó más de 5.000 millones de espectadores acumulados. Para 2026, con más equipos y partidos, se espera superar esa cifra.
Una curiosidad del nuevo formato es que incluirá por primera vez una fase de 32 equipos adicional antes de octavos, lo que incrementa la duración del torneo y el número de transmisiones diarias. Esto favorece a plataformas digitales, que pueden ofrecer cobertura continua.
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El movimiento de ESPN confirma el cambio en el consumo deportivo: la televisión abierta mantiene alcance masivo, pero el crecimiento está en el streaming. En Colombia, la disputa por el Mundial 2026 se centrará tanto en el rating tradicional como en la captación de suscriptores digitales.