Histórico equipo brasilero le gana a Boca Juniors el fichaje del futbolista más valioso de la Liga colombiana

Atlético Nacional concretó una de las transferencias más altas del fútbol colombiano en los últimos años. El extremo Marino Hinestroza, de 23 años, fue vendido a Vasco da Gama por US$6 millones, cifra que superó la propuesta de Boca Juniors y cerró una negociación que se extendió durante varias semanas. El club verde conservará un 20 % sobre una futura venta del futbolista caleño, mecanismo que le permitiría recibir ingresos adicionales si el jugador es transferido más adelante.
El acuerdo establece que Hinestroza firmará contrato por cuatro temporadas, hasta diciembre de 2030, con opción de extender un año más. El extremo viajará en los próximos días a Río de Janeiro para presentar exámenes médicos y ponerse a disposición del técnico Fernando Diniz, entrenador con experiencia en la selección de Brasil y campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense.
La operación fue gestionada por los agentes colombianos Jonathan Herrera y Camilo Gonzales, quienes cerraron el negocio directamente con la dirigencia del club carioca. Según la información del mercado, Vasco aceptó pagar los US$6 millones que Nacional exigía por el futbolista desde el inicio, mientras que Boca Juniors había ofrecido US$5 millones por el 80 % del pase, propuesta que no convenció a la institución antioqueña.
El traspaso se convierte en una de las ventas más relevantes de Atlético Nacional y confirma el interés del fútbol brasilero por el talento de los futbolistas colombianos. Vasco disputará la Copa Sudamericana 2026, lo que le garantiza al jugador vitrina internacional desde su primera temporada.
Cifras del negocio de Vasco da Gama con el futbolista más valioso del fútbol colombiano
La operación de Marino Hinestroza se ubica en la misma línea de otras transferencias recientes del fútbol colombiano al exterior. Los US$6 millones superan, por ejemplo, los montos pagados por varios extremos que salieron a México y Estados Unidos en 2024, como Diego Valores o Carlos Andrés Gómez, donde el promedio estuvo entre US$3 y US$4 millones.
Boca Juniors, que buscaba su primer refuerzo para 2026, quedó fuera de la puja a pocos días del inicio de su temporada oficial. Medios argentinos señalaron que el club xeneize tenía avanzado el acuerdo con el jugador, pero la diferencia de US$1 millón y las condiciones de pago inclinaron la balanza a favor del equipo brasilero.
En Atlético Nacional, Hinestroza disputó 56 partidos, marcó 7 goles y entregó 11 asistencias en 4.371 minutos. Recibió cinco tarjetas amarillas y una roja. Su mejor momento coincidió con el ciclo del tricampeonato del club entre 2024 y 2025, etapa en la que se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del torneo, según registros de la Dimayor.
El 20 % del pase inicial del futbolista pertenecía al Columbus Crew de la MLS, equipo donde el jugador tuvo un paso previo. Ese porcentaje fue tenido en cuenta en la negociación final y obligó a Nacional a estructurar un acuerdo que dejara beneficios futuros.
Para Vasco da Gama, el colombiano llega como apuesta de impacto inmediato. El club de Río ha invertido más de US$20 millones en refuerzos para 2026 y busca volver a los primeros lugares del Brasileirão.