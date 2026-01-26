Histórico estadio de fútbol colombiano quedará totalmente techado en 2027

El Estadio Departamental Libertad de Pasto, con capacidad aproximada para 20.000 espectadores, podría contar con techo en la totalidad de sus tribunas para el año 2027. El proyecto hace parte de una iniciativa de modernización impulsada desde el ámbito departamental, que busca mejorar las condiciones de infraestructura del principal escenario deportivo de Nariño y responder a las exigencias actuales del fútbol profesional colombiano.
El Libertad es la casa del Deportivo Pasto desde 1954 y ha tenido varias intervenciones estructurales en las últimas décadas. La más reciente, entre 2018 y 2019, tuvo una inversión cercana a los $15.000 millones e incluyó mejoras en iluminación, camerinos, gramilla y sistemas tecnológicos. Sin embargo, el estadio sigue siendo uno de los pocos escenarios de la primera división sin cobertura total para el público.
La ciudad de Pasto registra temperaturas promedio entre 7 y 17 grados centígrados, con lluvias frecuentes durante gran parte del año. Estas condiciones climáticas han impactado históricamente la asistencia al estadio, incluso en temporadas con buen rendimiento deportivo. Un techo completo permitiría reducir ese efecto y ofrecer condiciones más estables para los asistentes durante partidos oficiales y eventos especiales.
El proyecto también se enmarca en una tendencia nacional de inversión en escenarios deportivos. En Colombia, estadios como el Metropolitano de Barranquilla y el Atanasio Girardot han avanzado en procesos de modernización, incluyendo cubiertas parciales o planes para techos completos. En Medellín, por ejemplo, la renovación proyectada del Atanasio contempla una inversión pública superior a $700.000 millones, con ampliación de capacidad y nueva cubierta.
Estándares del fútbol profesional para el Libertad
Un estadio completamente cubierto no solo mejora la experiencia del espectador. También amplía el potencial económico del escenario. Según datos del sector, los estadios con mejores condiciones de infraestructura logran aumentar ingresos por taquilla, patrocinios y eventos no deportivos como conciertos y espectáculos culturales.
En el caso del Libertad, el techo total permitiría extender el uso del estadio durante todo el año, sin depender del clima, y abrir la puerta a eventos de mayor escala en el sur del país. Esto tendría un impacto directo en sectores como comercio, transporte y turismo local, especialmente en fechas de alta afluencia.
Desde el punto de vista deportivo, la adecuación del estadio lo alinearía con los estándares exigidos por la Dimayor y la Conmebol para competencias profesionales. Actualmente, solo unos pocos estadios en Colombia cuentan con cubiertas amplias, lo que convierte al proyecto del Libertad en una iniciativa relevante fuera de las principales capitales.
Aunque la propuesta genera expectativa en Pasto, el proyecto aún debe superar etapas clave. Entre ellas están los estudios estructurales para soportar la cubierta, la definición del modelo de financiación y los procesos administrativos previos a una eventual licitación. También será necesario coordinar las obras para no afectar el calendario del fútbol profesional.