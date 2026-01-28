En las últimas horas se conoció una versión acerca de la posible venta de acciones del Deportivo Pasto que plantea que el club nariñense podría ofrecer 25 millones de acciones a un precio estimado de $2.000 cada una, con el objetivo de recaudar cerca de $50.000 millones.
Esta información generó un interés inmediato porque abriría la puerta a que hinchas y pequeños inversionistas participen en la propiedad del equipo, aunque todavía no se han conocido detalles del proceso o de los requisitos específicos.
Además, el debate se da en un momento clave para la institución volcánica. Deportivo Pasto dejó de operar como asociación deportiva y completó su transformación jurídica a Sociedad Anónima, un cambio que modifica su estructura legal, contable y administrativa. Esta figura permite emitir acciones y captar capital privado, aunque no implica, por sí sola, que dichas acciones ya estén disponibles para el público.
Hasta ahora, no existe un documento oficial que confirme una oferta pública de acciones. No hay prospecto de emisión, fechas, reglamentos ni registros ante autoridades como la Superintendencia de Sociedades. La diferencia entre lo que está legalmente confirmado y lo que se ha difundido como posible plan financiero es el eje central del análisis.
La cifra que más ha llamado la atención es el monto de $50.000 millones. Para dimensionarlo, equivale a varios presupuestos anuales de clubes medianos del fútbol colombiano y supera ampliamente el valor de mercado de plantillas completas en la Liga BetPlay. Sin embargo, por ahora, esos números se mantienen en el terreno de la proyección periodística.
Deportivo Pasto como Sociedad Anónima: El cambio que sí está confirmado
La conversión de Deportivo Pasto en Sociedad Anónima es un hecho confirmado. Con este cambio, el club adquiere una estructura empresarial formal, queda obligado a reportar estados financieros y puede recibir inversión privada bajo reglas societarias claras.
Este modelo ya es utilizado por otros equipos del fútbol colombiano y responde a la necesidad de sostenibilidad financiera. En el caso de Pasto, la transformación no incluyó, hasta ahora, un anuncio oficial de capitalización mediante venta de acciones al público ni la entrada de un socio mayoritario.
Desde el club se ha reiterado que no hay acciones repartidas ni propietarios externos definidos. Las directivas han señalado que el proceso societario se realizó para ordenar la estructura administrativa y abrir opciones futuras de financiación, sin confirmar que exista una emisión en curso.
La clave es que la figura legal habilita la posibilidad, pero no la ejecuta automáticamente. Cualquier venta de acciones requiere decisiones formales de los órganos de gobierno, reglamentos internos y, dependiendo del alcance, autorizaciones regulatorias.
Por ahora, no hay confirmación de derechos políticos, dividendos, mínimos de inversión ni control accionario. Tampoco existe comunicación oficial del club que ratifique precios, cantidades o cronogramas, por lo que, por ahora, la hinchada pastusa tendrá que esperar para poder adquirir acciones de su equipo por tan solo $2.000.