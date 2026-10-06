Homecenter adquiere participación mayoritaria en Sumatec y avanza en su estrategia de crecimiento en Colombia

Homecenter Sodimac Colombia concretó la adquisición de una participación mayoritaria en Sumatec, una empresa colombiana con más de 70 años de trayectoria en la distribución de suministros técnicos para el mantenimiento, la reparación y la operación (MRO) de la industria.
Con esta operación, Sumatec se incorpora al grupo de empresas de Homecenter Sodimac Colombia y abre una nueva etapa de crecimiento para ambas organizaciones, destacaron las compañías.
La operación combina la compra de acciones a Grupotec, accionista de Sumatec, con un aporte de capital directo. La firma mantendrá una participación minoritaria, lo que permitirá preservar el vínculo de la familia fundadora con el negocio y consolidar una alianza de largo plazo con Sodimac Colombia.
El aporte de capital le da a Sumatec una base sólida para acelerar su crecimiento y ampliar su cobertura, de acuerdo con la compañía.
Relacionado: Miguel Pardo es el nuevo presidente de la Organización Corona; reemplazará a Roberto Junguito
Esta es la empresa en la que entró Homecenter
Con sede principal en Manizales y presencia en 11 ciudades a través de 14 puntos de venta, Sumatec atiende a clientes profesionales e industriales. Su incorporación permitirá a Sodimac Colombia fortalecer su presencia en el negocio MRO y ampliar sus capacidades comerciales.
La operación también representa una oportunidad para ampliar la propuesta de valor dirigida a clientes profesionales e industriales, aprovechando las capacidades, experiencia y conocimiento de mercado de ambas compañías.
Según se informó, Sumatec seguirá operando con su marca, y Homecenter Sodimac Colombia trabajará de la mano con su equipo para desarrollar el negocio.
Pedro Gallón, gerente general de Sodimac Colombia, señaló que “Sumatec conoce como pocos las necesidades de mantenimiento y operación de la industria, y nosotros sumamos escala y respaldo. Combinar esas capacidades nos permitirá llevar a más empresas del país soluciones confiables para su operación diaria. Nos alegra que una empresa familiar con una trayectoria tan sólida haga parte de nuestro grupo de empresas”.
Por su parte, Oscar Villegas, representante de Grupotec, afirmó que “en Sodimac encontramos un socio que comparte nuestra visión de servicio, crecimiento y desarrollo del negocio. Para nuestra familia es importante continuar siendo parte de la historia de Sumatec y hacerlo ahora junto a un aliado que cuenta con la experiencia y las capacidades para acompañar a la compañía en una nueva etapa”.