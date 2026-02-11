Honda fortalece su ecosistema de distribuidores y posventa para acelerar su crecimiento en Colombia

Honda Motocicletas reafirmó su compromiso con el desarrollo de su red de distribuidores y la consolidación de su operación de posventa en Colombia durante una serie de encuentros realizados en Cali entre el 4 y el 6 de febrero, espacios que reunieron a aliados estratégicos, equipos técnicos y comerciales de todo el país para alinear la visión de crecimiento de la marca y fortalecer el trabajo conjunto.
El Encuentro de Nuevas Generaciones, el Encuentro de Distribuidores, el Encuentro de Posventa y el lanzamiento del equipo HRC se convirtieron en escenarios clave para demostrar que detrás de cada motocicleta Honda existe un ecosistema de formación, acompañamiento y mejora continua, orientado a la calidad del servicio y la sostenibilidad del negocio.
Estos espacios reflejan una estrategia integral en la que el cliente se mantiene en el centro de todas las decisiones. La compañía busca consolidar relaciones de largo plazo con su red comercial y técnica, mientras impulsa estándares homogéneos de servicio, nuevas herramientas de contacto con los usuarios y una oferta de productos complementarios que prolongan la vida útil de las motocicletas.
Entre ellos se destacan los nuevos productos de posventa, lubricantes Pro Honda, cascos certificados y la línea de ropa Honda Store, iniciativas que buscan que los usuarios encuentren en la misma marca todo lo necesario para el cuidado y la experiencia de uso de sus motocicletas.
Servicio posventa, clave para la marca
El fortalecimiento de la posventa se ha convertido en un diferencial estratégico. La estandarización de procesos en los talleres, la capacitación técnica certificada y el desarrollo de habilidades de empatía en los equipos hacen parte de la apuesta por mejorar la experiencia del cliente. Según explicó Yamileth Caicedo, directora de Posventa de Honda Motos, el servicio es determinante para la fidelización: “La compra de la motocicleta es una decisión; la continuidad de la vinculación a la marca es y será siempre el servicio”.
La ejecutiva también destacó que la compañía logró mejorar significativamente sus indicadores de satisfacción, pasando de un NPS cercano a 60 en 2024 a alrededor de 75 en 2025, además de alcanzar un nivel de retención del 70 % en motocicletas dentro del periodo de garantía.
Para 2026, la marca planea integrar más tecnología al seguimiento de clientes desde la entrega de la motocicleta, renovar la imagen de los talleres y ampliar modalidades como el servicio exprés, que permitirá realizar mantenimientos básicos en menos de una hora. Estas iniciativas buscan reforzar la cercanía con el usuario y asegurar la calidad del soporte técnico en toda la red nacional.
Las apuestas de Honda para liderar el mercado colombiano
Así mismo, el fortalecimiento del ecosistema comercial ocurre en un contexto de crecimiento acelerado para Honda en Colombia. La compañía cerró 2025 con la venta de aproximadamente 136.000 motocicletas, frente a cerca de 90.000 en 2024, y alcanzó una participación de mercado de 13,6 %, una cifra que no se veía desde marzo de 2021. Solo en el último trimestre del año se ensamblaron alrededor de 14.000 unidades, mientras la facturación creció 27 %, llegando incluso a la meta que la compañía proyectaba alcanzar en 2027.
A su vez, enero de 2026 consolidó la tendencia positiva, con Honda ocupando el segundo lugar en matrículas del mercado colombiano. Modelos como la XR150 y la XR190 continúan entre los más vendidos, impulsados por su versatilidad para distintos tipos de terreno. Además, la compañía destaca que todas sus motocicletas cuentan con sistemas de frenos combinados o ABS, reforzando su enfoque en seguridad.
La red de distribución también ha sido protagonista del crecimiento. Honda cuenta hoy con alrededor de 330 puntos de venta en el país, tras la renovación de cerca de 50 establecimientos y la expansión de su cobertura comercial. La productividad comercial ha mejorado de manera significativa, pasando de un promedio de 13 a cerca de 20 motocicletas vendidas por asesor, y de 20 a 40 unidades por punto de venta. La meta de mediano plazo es superar los 400 puntos de distribución en Colombia.
Nicolás Rendón Escobar, vicepresidente de Honda Motos, señaló que estos resultados responden a una visión compartida con la red de distribuidores y la ensambladora Fanalca. “Estamos teniendo nuestra reunión anual con la red de distribución, con todo el ánimo de seguir siendo una de las marcas de mayor crecimiento en la industria. El año pasado crecimos cerca de dos veces lo que creció el mercado y este año esperamos hacerlo alrededor de tres veces”, explicó.
Así, la meta para 2026 es crecer cerca de 35 % y acercarse a la venta de entre 180.000 y 190.000 motocicletas, como parte del objetivo de convertirse en la marca número uno del país en el mediano plazo.
La compañía también avanza en proyectos estructurales para acompañar su expansión, como el diseño de una nueva planta, el fortalecimiento de su presencia digital —que ya alcanza cerca de 16 millones de visitas en su página web— y el impulso a su portafolio de accesorios y repuestos originales. La operación recibe alrededor de 8.700 pedidos mensuales, reflejando el dinamismo del negocio y la consolidación de la marca en el país.
El desempeño deportivo también hace parte de la identidad de Honda. En 2025 la marca obtuvo el campeonato en competencias de racing, reforzando su posicionamiento en innovación, desempeño y tecnología. A esto se suma el liderazgo en segmentos específicos, como las motocicletas de más de 500 centímetros cúbicos y modelos icónicos como Honda Dream.
Más allá de las cifras, la compañía enfatiza que el crecimiento sostenible depende de la solidez de su red de distribuidores y del servicio posventa.
Los encuentros realizados en febrero simbolizan esa apuesta por el trabajo en equipo, la transferencia de conocimiento y la construcción de una cultura organizacional centrada en la experiencia del cliente. En esa visión, cada motocicleta vendida representa más allá de un producto, una relación de largo plazo entre la marca, sus aliados y los usuarios en Colombia.
