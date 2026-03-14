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Horas extra en Colombia: ratifican máximo permitido a la semana

Las horas extra en Colombia también se modificaron con la aprobación de la reforma laboral.

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Días compensatorios a trabajadores en Colombia
Imagen: Ministerio del Trabajo oficina de Prensa

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Las horas extra en Colombia cambiaron con la puesta en marcha de la nueva reforma laboral, aprobada por el Congreso y presentada por el gobierno del presidente Petro.

Varios cambios sustanciales se deben dar en ese sentido para los trabajadores del país, así como limitantes para las empresas y sus organizaciones en turnos.

Las horas extra en Colombia también se complementan con las modificaciones sobre los pagos por el trabajo en las nuevas jornadas nocturnas, toda vez que horas se paga, después de las 7:00 de la noche, un recargo del 35 %.

horas extra en Colombia
Horas extras que pagarán a trabajadores en Colombia 2025. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Villavicencio

Otros detalles de las horas extra en Colombia

Adicionalmente, el pago por trabajar en días de descanso obligatorio llega al 100 %. Para el año 2026, se deben tener en cuenta dos etapas:

  • Del 1 de enero al 30 de junio de 2026: El recargo se mantiene en el 80 %
  • A partir del 1 de julio de 2026: El recargo sube al 90 %

Con todos estos cambios a la jornada de trabajo, incluidas las 42 horas semanales a las que quedará en julio de este año, el máximo de horas extra en Colombia al día será de 2 horas y 12 horas a la semana.

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Trabajadores y el pago de las horas extra en Colombia. Imagen: MinTrabajo

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Los turnos de trabajo con el empleador se pueden organizar con base en las necesidades de la compañía, entendiendo siempre debe garantizarse un día de descanso.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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