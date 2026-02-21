¿Qué tan lejos está Colombia de tener una jornada laboral de 40 horas a la semana?

Desde julio de este año se vuelve a reducir la jornada laboral en Colombia, pasando de las actuales 44, hasta 42, por cuenta de una ley aprobada por el Congreso de la República.
Las modificaciones fueron implementadas con miras a cumplir con una serie de compromisos entre el Estado colombiano y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con la misma ley, estas reducciones sobre la jornada laboral en Colombia contemplan también la necesidad de que los trabajadores tengan cada vez más garantías sobre el tiempo libre, y la no dependencia a compromisos contractuales.
Sin embargo, esta es la última reducción que tiene el país en esa materia, una reducción que se viene dando en el país desde que la jornada era de 48 horas semanales.
Las posturas de una jornada laboral en Colombia de 40 horas semanales
El gobierno Petro, en medio de la reforma laboral que debatió el Congreso, señaló que la jornada de trabajo máxima permitida podía seguir recortándose y entregarles el beneficio a los trabajadores del país para tener una jornada máxima de 40 horas.
La propuesta, en su momento, fue mal vista por los empresarios del país, quienes insisten en que las empresas no pueden seguir asumiendo costos laborales tan complejos, como los de pagar más horas extra o ampliar la nómina para cubrir los turnos.
Hay que recordar que, de momento, la jornada laboral en Colombia más corta no implica que se cambien condiciones salariales para los trabajadores, toda vez que la misma ley aclara que el hecho de que se trabajen menos horas no implica un menor salario.
Lo que sí se modificó con esta ley fue la eliminación del día de la familia, esto como mecanismo compensatorio en favor de los empleadores del país.