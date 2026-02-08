Horas extra en Colombia: Este es el máximo permitido por día

Varios puntos clave cambiaron sobre las normas que regulan las condiciones laborales con la reforma laboral, incluyendo los máximos permitidos para trabajar horas extra en Colombia.
Estas modificaciones tienen en cuenta el hecho de que las empresas deberían regular el uso del tiempo libre que tienen los empleados.
Dado lo anterior, justamente una de las modificaciones sustanciales tuvo en cuenta un mejor y mayor pago por las horas extra trabajadas, al tiempo que se impusieron límites diarios y semanales.
Para el caso del límite diario, dice la norma que los trabajadores en el país no podrán desempeñar más de dos horas extra en Colombia.
Otras mejoras por trabajar horas extra en Colombia
Esto último se complementa con un máximo permitido de 12 horas semanales, incluyendo en todos estos casos los respectivos pagos de más que debe ver reflejados los trabajadores en sus quincenas o pagos mensuales.
Este cambio se complementa con el hecho de que las jornadas diurnas y nocturnas cambiaron, pasando a ser, la nocturna, desde las 7:00 pm hasta las 6:00 am.
Recomendado: Tras nueva reducción de jornada laboral, así se podrían preparar las empresas para un nuevo cambio
De acuerdo con la reforma laboral, la mejora y cambios por el pago de horas extra en Colombia empezó a aplicarse desde el año pasado y seguirá aumentado este 2026.