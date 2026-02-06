Ya hay fecha para cambio clave en la jornada laboral en Colombia: Aplica desde este año

La jornada laboral en Colombia vuelve a modificarse este año, por cuenta de una ley aprobada por el Congreso de la República. Las modificaciones tienen en cuenta algunos beneficios para los trabajadores.
Se lee en la norma que Colombia busca equipararse a algunos de sus pares de la región, con miras a establecer mayores tiempos de descanso para los empleados.
La jornada laboral en Colombia viene reduciéndose desde las 48 horas semanales, y llegará a su último recorte al establecerse en las 42 horas.
Esto también implica modificaciones para los empleadores, como lo son la reorganización de turnos y la modificación de los pagos respectivos, teniendo en cuenta también las nuevas franjas de jornada nocturna y diurna.
Cambios puntuales de la nueva jornada laboral en Colombia
Con esto de base, desde el próximo 15 de julio la jornada laboral en Colombia queda con el máximo de 42 horas a la semana, lo que implica también topes para las horas extra.
Recuerda la norma que esta nueva distribución horaria de las 42 horas puede repartirse en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso en acuerdo con el trabajador.
En ningún caso, indica la norma, esta modificación implica que los empleadores puedan recortar o hacer modificaciones sobre el salario que reciben los trabajadores del país.
Lo anterior entendiendo que lo que mejora es la productividad por hora trabajada, sumándole el hecho de que ahora se elimina el día de la familia que podían pedir los trabajadores.