Los 3 hoteles en Colombia que lograron galardón en los Óscar de Turismo 2025

Recientemente se llevaron a cabo los World Travel Awards 2025, premios considerados como los ‘Óscar del Turismo’, y Colombia se destacó con tres hoteles que fueron reconocidos a nivel Latinoamérica.
La ceremonia de gala de estos premios se celebró en el AVA Resort Cancún, México, y contó con la presencia de las principales figuras del mundo de los viajes y el turismo.
Perú fue uno de los grandes ganadores, pues obtuvo el prestigioso título de ‘Destino Líder de Sudamérica’, así como ‘Destino Líder de Turismo de Aventura de Sudamérica’, ‘Destino Culinario Líder de Sudamérica’ y ‘Destino Cultural Líder de Sudamérica’.
Además, su antigua ciudadela de Machu Picchu fue coronada como ‘Atracción Turística Líder de Sudamérica’. Chile también celebró con varios títulos, entre ellos ‘Destino Líder de Turismo de Aventura de Sudamérica’ y ‘Destino Líder de Cruceros de Sudamérica’.
México, por su parte, recibió galardones como: ‘Destino Líder de México y Centroamérica’, e Isla Mujeres fue nombrada ‘Destino Insular Líder de México y Centroamérica’. Además, recibió el premio de la Academia de la WTA a la ‘Contribución Destacada a la Industria de Viajes y Turismo‘.
Los galardones para Colombia
El Sofitel Legend Santa Clara recibió el premio de Mejor Hotel de Sudamérica. Este establecimiento queda en Cartagena, en el barrio San Diego, es considerado un alojamiento de lujo y cuenta con 122 habitaciones y suites. Tiene vistas al Centro Histórico, el Mar Caribe y los patios interiores.
Tiene restaurantes de estilo colonial en los que se puede disfrutar de la cocina internacional con sabores locales. Además de hospedaje, en este hotel se pueden llevar a cabo eventos y reuniones.
El precio por noche varía entre $1.500.000 y $2.085.000.
El BOG Hotel, ubicado en la capital colombiana, obtuvo por segundo año consecutivo el título de Hotel de Diseño Líder de Sudamérica gracias a su propuesta estética inspirada en el oro y la esmeralda, junto con elementos culturales del país.
Una noche en este hotel puede costar entre $550.000 y $733.000.
Otro establecimiento galardonado fue el Hotel 101 Park House, que recibió el reconocimiento de Mejor Hotel de Lujo con Suites de Sudamérica.
Este hotel tiene habitaciones decoradas con un estilo elegante con tonalidades claras y oscuras. Hay un spa que ofrece un servicio de masajes y tratamientos de belleza y salud.
Los precios por noche varían entre los $297.000 y $378.000.
De acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), el turismo en Colombia podría generar más de US$21,6 mil millones en 2025, consolidándose como un motor clave de crecimiento económico.