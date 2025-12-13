La multinacional tecnológica HubSpot fortaleció su presencia en Colombia al consolidar en Bogotá su hub regional para Latinoamérica, desde donde lidera operaciones de ventas, soporte y marketing soportadas en inteligencia artificial (IA).
La operación se convierte en la única base de la compañía en la región y en un punto estratégico para expandir la oferta de talento digital colombiano y los servicios tecnológicos con potencial exportador.
HubSpot, fundada en 2004 por exalumnos del MIT y reconocida globalmente por su plataforma CRM, avanza en su transición hacia un modelo impulsado por IA, integrando agentes automáticos que optimizan procesos comerciales, tareas operativas y atención al cliente.
Estas soluciones permiten, según la compañía, resolver más de la mitad de las consultas de servicio y reducir los tiempos de respuesta hasta en 40 %.
En materia financiera, la firma reportó ingresos por US$760,9 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento anual del 19 %.
Su base global supera los 268.000 clientes y el 48 % de su facturación proviene de mercados internacionales, un indicador clave del rol que jugará la operación colombiana en la expansión regional.
ProColombia celebra la consolidación de HubSpot en Colombia su inversión en talento, tecnología y transferencia de conocimiento fortalece la competitividad digital del país y amplía la capacidad de Colombia para ofrecer servicios exportables de alto valor agregado”,afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.
El ’hub’ regional en Bogotá
Desde su llegada al país en 2018, la oficina en Bogotá —la única en Latinoamérica dentro de la red global de 15 sedes en 12 países— ha crecido más de 500 %, concentrando actividades de soporte, ventas, marketing, servicio y gestión de datos para toda la región.
La decisión de la compañía de establecer su centro regional en Bogotá también se sustenta en las condiciones favorables del entorno digital colombiano. Con casi 40 millones de usuarios de internet y una penetración del 75,7 %, el país registró un aumento neto de 164.000 usuarios entre 2023 y 2024.
Además, se proyecta un incremento del 12 % en los presupuestos de publicidad digital para 2025, mientras que la tasa de bancarización alcanza el 92,3 % y el uso de billeteras digitales creció 19,6 % durante 2023. Este contexto confirma el dinamismo del ecosistema y su potencial para la adopción de soluciones tecnológicas y de comercio digital.
Casos como el de la fintech Jeeves, que opera en más de 25 países apoyada en la plataforma de HubSpot, evidencian el impacto regional de las soluciones desarrolladas desde Bogotá. Con la consolidación de su hub, la multinacional contribuye al posicionamiento de Colombia como un destino competitivo para operaciones de tecnología y servicios digitales de alto valor, al tiempo que impulsa la oferta de talento digital con capacidad exportadora.