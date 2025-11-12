Huelga de pilotos de Latam Chile provoca cancelaciones y ajustes operativos en la región

La aerolínea Latam Airlines confirmó la cancelación de algunos vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre de 2025, luego de que fracasara la negociación con el sindicato de pilotos (SPL) y la Dirección del Trabajo (DT) diera por finalizada la instancia de mediación sin acuerdo.
Según la compañía, menos del 10 % de los pasajeros con origen o destino en Chile resultaron afectados, y casi todos recibieron soluciones de viaje dentro de un plazo menor a 24 horas.
El SPL, que agrupa a 464 pilotos, confirmó la huelga y acusó a la empresa de haber “clausurado anticipadamente el proceso de mediación legal”.
A pesar del quiebre, la aerolínea reafirmó su “disposición permanente al diálogo con el sindicato” y su compromiso de “alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”.
El SPL denunció además que Latam postergó la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre, inicialmente prevista para el 5 de noviembre, hasta el 14 de noviembre. Según el sindicato, la compañía habría buscado evitar que el anuncio coincidiera con el inicio del conflicto laboral.
Reconfiguración en la Región
Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles expresaron su respaldo a los pilotos chilenos, anunciando medidas para asistir a quienes se encuentren en territorio colombiano. Entre ellas, la coordinación para facilitar su retorno a Chile mediante jumpseats, así como apoyo logístico, alojamiento y acompañamiento durante su estadía.
En su sitio web, Latam publicó un mensaje dirigido a los usuarios:
“Atención. Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Recomendamos revisar el estado de tu vuelo en nuestra sección ‘Mis viajes’”.
La compañía ofrece tres alternativas para quienes deseen modificar su itinerario:
- Cambio de fecha o vuelo sin costo.
- Modificación voluntaria del viaje sin penalidad.
- Devolución total del pasaje y de los servicios asociados.