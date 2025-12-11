Con inyección de US$500.000 Hugo Boss abre su segunda tienda física en Colombia

Bajo la administración de ‘Marcas Europeas SAS’, franquiciatario autorizado en Colombia desde 2008, la firma europea de moda Hugo Boss abrió su primera tienda física Hugo en Bogotá, la segunda en Colombia después de Medellín. La marca, además, opera a través de su canal de comercio electrónico oficial a nivel nacional.
Según se conoció, esta apertura representó una inversión aproximada de US$500.000.
Cabe mencionar que la marca desde 2022 llevó a cabo una estrategia de relanzamiento y segmentación de marca que implicó la separación de tiendas para atraer a dos públicos objetivo muy diferentes.
Mientras Boss está dirigido a quienes buscan prendas clásicas y de lujo, sastrería elegante con un toque moderno, Hugo ofrece prendas con un diseño más moderno, contemporáneo, urbano y vanguardista.
La llegada a Colombia
De acuerdo con la marca, la llegada de Hugo a Colombia marca uno de los movimientos más ambiciosos del rebranding global de Hugo Boss.
Desde marzo de 2024, Colombia cuenta con la tienda online oficial www.hugoboss.com.co, lo que convierte al país en el segundo de Sudamérica, después de Chile, en ofrecer venta directa en línea de la marca. A través de este canal digital, los clientes en cualquier región del país pueden acceder a un portafolio completo de prendas, calzado y accesorios de las líneas Hugo y Boss, incluyendo referencias exclusivas disponibles únicamente online.
El nuevo espacio Hugo, ubicado en la calle 81 con carrera 13, llega acompañado de la propuesta Fall Winter 2025, inspirada en la autoexpresión y conectada con las tendencias actuales gracias a que sus colecciones apuestan por prendas más libres, audaces y con un carácter distintivo.
La colección presenta una reinterpretación fresca de la sastrería, más libre, versátil y funcional, que se mezcla con elementos del streetwear para crear un estilo elevado y actual, y que se complementa con una amplia oferta de camisetas y accesorios distintivos con estampados diferenciadores, polos, jeans, sneakers, con una paleta de tonos profundos y texturas invernales.
“Con el lanzamiento de la primera tienda Hugo en Bogotá y el canal digital consolidado de cobertura nacional, Hugo ofrece una experiencia de compra flexible y completa que atrae tanto a jóvenes urbanos como a profesionales que buscan elegancia y comodidad, diversificando su alcance y consolidando un crecimiento sostenido en el mercado colombiano”, señaló Ricardo Jiménez, gerente general de Marcas Europeas SAS.
Y agregó que, en los próximos tres años, proyectan un plan de expansión que incluye la apertura de al menos tres nuevas tiendas físicas en Colombia. “Actualmente, estamos evaluando oportunidades tanto en Bogotá como en Medellín, así como en otras ciudades estratégicas del país donde la marca ha mostrado un crecimiento notable en interés y demanda”, añadió Jiménez.