IATA nombra a Saadia Zahidi como nueva directora general, la primera mujer en liderar la organización

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció el nombramiento de Saadia Zahidi como su nueva directora general, cargo que asumirá oficialmente el 1 de noviembre de 2026, convirtiéndose en la novena persona en dirigir la organización y en la primera mujer en ocupar esta posición desde la creación de la entidad.
La designación fue aprobada por la Junta Directiva de IATA, que destacó la amplia trayectoria de Zahidi en el Foro Económico Mundial (WEF), donde actualmente se desempeña como directora general y miembro de su junta directiva. Así, la ejecutiva reemplazará a Willie Walsh, quien concluirá su gestión el próximo 31 de julio de 2026, luego de liderar la asociación durante un período marcado por la recuperación del transporte aéreo tras la pandemia de Covid-19.
Al anunciar el nombramiento, el presidente de la Junta Directiva de IATA y CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo, aseguró que la experiencia de Zahidi fortalecerá el papel de la organización como la voz de las aerolíneas del mundo en un momento de profundas transformaciones para la industria.
Por su parte, Saadia Zahidi afirmó que asume el cargo en un momento decisivo para la aviación mundial y señaló que trabajará junto con las aerolíneas, los gobiernos y los diferentes actores del ecosistema para impulsar el crecimiento del sector.
La futura directora general destacó que la aviación constituye una infraestructura esencial para el crecimiento económico, el comercio, el turismo, la inversión y la generación de empleo, por lo que uno de sus principales objetivos será fortalecer la cooperación entre los miembros de IATA mediante estándares internacionales, servicios especializados y una sólida labor de representación institucional.
Asimismo, manifestó que buscará acelerar la innovación, aumentar la resiliencia de la industria y promover un crecimiento sostenible que permita ampliar los beneficios de la conectividad aérea hacia más personas y economías en todo el mundo.
Trayectoria de Zahidi
Zahidi llega a IATA después de más de dos décadas de trayectoria en el Foro Económico Mundial, donde fundó y dirige el Centro para la Nueva Economía y Sociedad. A lo largo de su carrera también lideró las áreas de comunicaciones globales, programación estratégica y relacionamiento con gobiernos, organizaciones internacionales, academia y sociedad civil.
Es reconocida por ser fundadora y coautora de algunos de los informes más influyentes del WEF, entre ellos el Future of Jobs Report, el Global Gender Gap Report, el Future of Growth Report y el Chief Economist Outlook, documentos de referencia sobre empleo, crecimiento económico y competitividad a nivel global.
Además, ha integrado el panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres y el Grupo Asesor de Alto Nivel de la Agencia Espacial Europea. También es autora del libro Fifty Million Rising, centrado en la incorporación de las mujeres al mercado laboral en el mundo musulmán.
En el ámbito académico, Zahidi es economista graduada del Smith College, cuenta con una maestría en Economía Internacional del Graduate Institute y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Posee nacionalidad suiza y pakistaní.
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