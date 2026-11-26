Viajar a España y otros destinos de Europa tendrá tarifas promocionales durante los próximos días. Iberia lanzó su campaña de Black Friday, con tiquetes de ida y vuelta desde Bogotá a partir de $2.542.708. La oferta estará vigente hasta el 1 de diciembre y permitirá programar viajes entre el 11 de enero y el 10 de junio de 2027.
La promoción contempla vuelos en clase Economy hacia diferentes ciudades europeas. Una de las alternativas es la ruta Bogotá-Madrid, con tarifas desde $2.542.708. Para quienes tengan como destino Barcelona, los pasajes estarán disponibles desde $2.629.753.
Las ofertas también incluyen conexiones con otras capitales del continente. Los viajeros podrán encontrar vuelos a París desde $2.770.932 y a Roma a partir de $2.818.102. En el caso de Bruselas, los tiquetes tendrán precios iniciales de $2.879.365.
Descuentos adicionales para socios de Iberia Club
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La campaña tendrá condiciones especiales para los usuarios del programa de fidelización de la aerolínea. Durante los dos primeros días, las tarifas promocionales estarán disponibles exclusivamente para los miembros de Iberia Club, quienes deberán iniciar sesión en el sitio web de la compañía o ingresar a través de su aplicación.
Adicionalmente, los socios que pertenezcan a las categorías Platino, Platino Prime, Infinita e Infinita Prime podrán acceder a un descuento del 30 % al comprar tiquetes con Avios durante la campaña.
A partir del 28 de noviembre, la promoción estará habilitada para los demás integrantes de Iberia Club. La compañía también ofrecerá descuentos para quienes utilicen Avios como medio de pago, aunque esta modalidad tendrá un periodo de viaje más limitado, comprendido entre el 11 de enero y el 18 de marzo de 2027.
Iberia ofrece tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid
En cuanto a su operación en Colombia, Iberia mantiene tres frecuencias diarias en la ruta Bogotá-Madrid. Esta programación le permite disponer de una capacidad superior a los 2.000 pasajeros por día y ofrecer más de 770.000 asientos al año.
Los vuelos se realizan en aeronaves Airbus A350, modelo que se caracteriza por su capacidad y eficiencia operativa. Según la información de la compañía, estos aviones pueden registrar un consumo de combustible hasta un 35 % inferior al de otros modelos.