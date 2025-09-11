Icetex lanza becas de maestría para profesionales en alianza con importante universidad de España

La Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de formación superior Planeta Formación y Universidades, en alianza con el Icetex, anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas dirigida a profesionales colombianos que quieran acceder a programas de maestría oficial en modalidad online.
En total se otorgarán 50 becas, distribuidas en 5 becas del 100 % del valor de la matrícula y 45 becas del 70%, con el fin de promover el acceso a estudios de posgrado de calidad internacional. La convocatoria permanece abierta desde el 8 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2025 y los programas darán inicio en octubre del mismo año.
“Con este programa reafirmamos nuestro compromiso de acercar oportunidades educativas de alto nivel a los profesionales colombianos, eliminando barreras geográficas y ampliando las posibilidades de desarrollo académico y laboral”, afirmó José Martí, vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de la Universidad Internacional de Valencia – VIU.
Una oportunidad para avanzar en la formación profesional
Los beneficiarios podrán acceder a maestrías oficiales de 12 meses de duración (60 ECTS) en diferentes áreas del conocimiento, todas impartidas en español, con titulación oficial expedida por la Universidad Internacional de Valencia – VIU. La modalidad online permitirá que los estudiantes colombianos, residentes dentro o fuera del país, compatibilicen su formación con su vida personal y laboral.
“Queremos que más profesionales colombianos encuentren en VIU una plataforma para transformar sus vidas a través de la educación, con programas que responden a las exigencias actuales del mercado laboral global”, agregó el vicerrector.
Requisitos de postulación
Podrán postularse ciudadanos/as colombianos/as residentes en Colombia o en el exterior, mayores de 21 y menores de 65 años al cierre de la convocatoria. Será necesario haber culminado estudios de pregrado en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia o contar con la respectiva convalidación, y no encontrarse en mora con créditos vigentes del Icetex o Fondos en Administración.
El proceso de postulación se llevará a cabo a través de la página web del Icetex, en una landing diseñada para esta convocatoria. Los resultados serán notificados individualmente por correo electrónico a cada aspirante.
“Nuestro propósito es acompañar a los profesionales colombianos en su camino hacia la especialización, poniendo a su alcance una formación europea de calidad que impulse sus trayectorias personales y laborales”, concluyó José Martí.