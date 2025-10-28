IKEA Cali recibe certificación LEED Silver tras prácticas sostenibles y eficiencia energética

IKEA Cali, ubicada en el centro comercial Mallplaza, alcanzó la certificación LEED Silver en Interior Design and Construction, una de las distinciones más reconocidas mundialmente en el ámbito de la construcción sostenible.
Para entrar en contexto, la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es un estándar globalmente reconocido que valora los esfuerzos en cuanto a sostenibilidad en la construcción de edificios.
Para alcanzar esta certificación, es necesario integrar prácticas de diseño y construcción que maximicen la eficiencia energética, la conservación del agua y la gestión responsable de los recursos.
En este sentido, Luisa Fernanda Ortiz, coordinadora de sostenibilidad de IKEA Chile y Colombia expresó que “alcanzar este hito en Cali se convierte en un ejemplo de lo factible que es combinar el crecimiento empresarial con el respeto y cuidado por el medio ambiente. La implementación de soluciones sostenibles, como la eficiencia energética, la reducción de consumo de agua y la gestión responsable de los residuos, es una forma efectiva de contribuir al desarrollo de ciudades más verdes y saludables”.
Destacado: Deforestación en Colombia enciende las alarmas, según expertos
Resultados sostenibles de IKEA Cali
De acuerdo con los datos obtenidos a través de la evaluación de consumo de energía, la tienda ha logrado un ahorro del 20,3 % en su consumo eléctrico anual, lo que equivale a la reducción de 885.529 kWh al año. Este ahorro es comparable al consumo anual de electricidad de aproximadamente 452 viviendas de estrato 1 en la ciudad de Cali.
Por otro lado, en términos de iluminación, la tienda logró una reducción del 58,2 %, lo que representa un ahorro anual de 550.237 kWh. Este ahorro equivale al consumo de iluminación de aproximadamente 2.006 hogares al año, considerando que la iluminación corresponde a cerca del 14 % del consumo energético de un hogar promedio en Colombia.
Otro aspecto clave es la conservación del agua. IKEA Cali consume un 30,4 % menos agua que lo habitual para una de similares características, lo que se traduce en un ahorro anual de 754.346 litros. Este volumen es equivalente al agua utilizada en aproximadamente 50 duchas diarias a lo largo de un año.
Adicionalmente, la tienda ha logrado desviar de los vertederos de basura el 75,37 % de los desechos de construcción e implementar un sistema de gestión de residuos que le permite desviar hoy más del 80 % de sus residuos de operación a vertedero.
Cabe resaltar que, a nivel global, IKEA cuenta con 74 tiendas registradas en LEED, de las cuales 42 ya están certificadas. En América Latina hay siete tiendas registradas, mientras Colombia lidera con tres certificadas.
Para conocer más temas empresariales y del futuro de Cali y del Valle del Cauca, pueden asistir al foro Perspectivas Económicas – Valle, que realizará Valora Analitik el 20 de noviembre.