Importaciones de Colombia crecieron 10,6 % a julio

En el periodo enero – julio 2025, las importaciones de Colombia fueron US$39.998,9 millones y registraron un crecimiento de 10,6 %, frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con el informe del DANE, el periodo enero – julio 2025 las compras del grupo de manufacturas fueron de US$29.787,5 millones y presentaron un crecimiento del 10,7 %, en comparación con el mismo periodo de 2024, como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (10,0 %) que contribuyó con 4,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.
“En el periodo enero – julio 2025 las compras externas del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$5.837,1 millones CIF y aumentaron 11,3 %, en comparación con el mismo periodo de 2024”, se lee en el reporte de las importaciones de Colombia.
Más datos de las importaciones de Colombia
Según el DANE, este resultado se explicó principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (7,5 %), que aportaron 6,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.
Al tiempo que las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, en el periodo enero – julio 2025, fueron de US$4.317,8 millones, lo que dio cuenta de un crecimiento de 9,9 % en comparación con el mismo periodo de 2024.
Según el DANE, este resultado obedeció al aumento de las importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (7,8 %), que contribuyó con 6,5 puntos porcentuales a la variación total del grupo.
Finalmente, al revisar los datos por origen, las importaciones de Colombia llegaron, en mayor medida, des mercancías con origen en China, que participaron con 26,5 % del total registrado en el periodo enero – julio 2025; “seguido por las originarias de Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, India y Japón”.