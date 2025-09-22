Noticias económicas importantes Noticias macroeconómicas

Importaciones de Colombia crecieron 10,6 % a julio

Las importaciones de Colombia siguieron creciendo con corte a los primeros siete meses de este año.

Por: -
Importaciones de Colombia
Socios comerciales clave para Colombia. Imagen: MinComercio.

En el periodo enero – julio 2025, las importaciones de Colombia fueron US$39.998,9 millones y registraron un crecimiento de 10,6 %, frente al mismo periodo de 2024.

Importaciones de Colombia
Importaciones de Colombia. Imagen: DANE

De acuerdo con el informe del DANE, el periodo enero – julio 2025 las compras del grupo de manufacturas fueron de US$29.787,5 millones y presentaron un crecimiento del 10,7 %, en comparación con el mismo periodo de 2024, como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (10,0 %) que contribuyó con 4,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

“En el periodo enero – julio 2025 las compras externas del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$5.837,1 millones CIF y aumentaron 11,3 %, en comparación con el mismo periodo de 2024”, se lee en el reporte de las importaciones de Colombia.

Importaciones de Colombia
Para el primer trimestre del año, frente a lo visto en 2024, las importaciones colombianas aumentaron un 11,8 %. Foto: Cortesía Corona.

Más datos de las importaciones de Colombia

Según el DANE, este resultado se explicó principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (7,5 %), que aportaron 6,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Al tiempo que las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, en el periodo enero – julio 2025, fueron de US$4.317,8 millones, lo que dio cuenta de un crecimiento de 9,9 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Según el DANE, este resultado obedeció al aumento de las importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (7,8 %), que contribuyó con 6,5 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

importaciones de Colombia
Exportaciones de Colombia. Imagen: Cortesía MinComercio.

Recomendado: ¿Desde qué países están llegando más importaciones a Colombia?

Finalmente, al revisar los datos por origen, las importaciones de Colombia llegaron, en mayor medida, des mercancías con origen en China, que participaron con 26,5 % del total registrado en el periodo enero – julio 2025; “seguido por las originarias de Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, India y Japón”.

