Importante red veterinaria invertirá $6.000 millones para abrir nuevas sedes en Colombia: Antioquia será clave

Las mascotas ocupan cada vez un lugar más importante dentro de los hogares colombianos. Para muchas familias, perros y gatos dejaron de ser simplemente animales de compañía y pasaron a formar parte de la dinámica familiar, algo que también está transformando las decisiones relacionadas con su alimentación, bienestar y atención veterinaria.
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Una cifra de Kantar ayuda a dimensionar ese cambio: su panel Worldpanel, que representa 10,8 millones de hogares colombianos, encontró que 70 % de los hogares tenía al menos una mascota, cuatro puntos porcentuales más que el año anterior. Además, más de la mitad de los hogares con mascotas convivía tanto con perros como con gatos.
La tendencia también se ha reflejado en la cantidad de animales por hogar. Kantar reportó que los hogares colombianos con dos mascotas crecieron 24 %, mientras que aquellos con tres o más aumentaron 8 %. La firma ha señalado que este comportamiento está relacionado con una transformación en las dinámicas familiares y en la manera como los colombianos consideran a sus animales de compañía.
Ese cambio adquiere especial relevancia cuando se presenta una emergencia. Ante una enfermedad, un accidente o una situación que requiere atención inmediata, los propietarios buscan alternativas que no solo tengan servicios especializados, sino que también puedan responder fuera de los horarios tradicionales.
En medio de ese mercado en crecimiento, una importante red veterinaria anunció una inversión de $6.000 millones para ampliar su presencia en Colombia, con nuevas clínicas y puntos de atención que comenzarán a modificar su cobertura en distintas ciudades.
Se trata de Movet, red veterinaria especializada en perros y gatos, que está acelerando su expansión nacional con nuevas aperturas, principalmente en Antioquia. La compañía destinó aproximadamente $6.000 millones para esta etapa de crecimiento y estima generar entre 14 y 18 empleos directos por cada nueva sede.
La expansión de la red veterinaria Movet ya comenzó en Antioquia
El plan no se encuentra solamente sobre el papel. Movet puso en funcionamiento el 24 de septiembre un nuevo punto Movet Express en San Juan de la 65, mientras que el 26 de septiembre abrió una nueva clínica veterinaria con atención 24/7 en Laureles, Medellín.
La expansión tendrá un tercer componente en Antioquia. La compañía proyecta abrir una nueva clínica 24/7 en Envigado a finales de noviembre, con lo que completaría tres nuevas operaciones dentro de esta etapa de crecimiento regional.
Para Movet, Antioquia representa un mercado estratégico por su tamaño y potencial. La inversión busca aumentar la cobertura y la capacidad disponible para atender a los propietarios que requieren servicios veterinarios especializados para sus perros y gatos.
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Laura Uribe Henao, gerente comercial de Expansión Nacional de Movet, explicó el enfoque de la compañía: “Antioquia es un mercado estratégico para Movet por su dimensión y por la capacidad que tiene la región. Esta expansión responde a nuestra intención de seguir acercando servicios veterinarios especializados a más familias y de fortalecer nuestra capacidad de atención en el país”.
Así será una de las nuevas clínicas de Movet
La sede de Laureles es una de las principales aperturas de esta fase. Además de ofrecer atención veterinaria las 24 horas, incorpora espacios diseñados para atender necesidades específicas de perros y gatos.
Entre ellos se encuentran una sala de velación, una sala de espera exclusiva para gatos, un consultorio destinado específicamente a pacientes felinos con elementos de enriquecimiento ambiental y módulos para atención ambulatoria.
La incorporación de estos espacios hace parte de la estrategia con la que la compañía busca ampliar la oferta de servicios especializados y diferenciar sus nuevas clínicas de los puntos tradicionales de atención veterinaria.
El crecimiento ocurre además en un mercado en el que los hogares están destinando cada vez más atención a sus mascotas. Kantar señaló en 2025 que más del 73 % de los colombianos compra productos para mascotas, y que las compras relacionadas con perros representan el 56 % de ese comportamiento. La firma también atribuye parte de esta transformación a la creciente consideración de las mascotas como integrantes centrales de la familia.
La estrategia de expansión no se limita a Antioquia. Movet también tiene previsto abrir una nueva sede en Bogotá y otra en Cali antes de terminar 2026. Con esas aperturas, la compañía espera cerrar el año con 22 sedes en cinco ciudades del país, ampliando su presencia en el mercado de servicios veterinarios.
El número es relevante dentro de la estrategia de crecimiento de la empresa, porque las nuevas instalaciones hacen parte de un plan que continuará durante los próximos años y no de una expansión puntual.
Para 2027, Movet contempla cinco nuevas aperturas en Antioquia, dos en Bogotá y una adicional en la Sabana de Bogotá, específicamente en Chía. La compañía también proyecta mantener, desde 2027 y hasta 2030, un ritmo de ocho nuevas sedes por año como parte de su estrategia para ampliar la cobertura veterinaria en Colombia.
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Así, los $6.000 millones destinados a las nuevas operaciones en Antioquia hacen parte de una estrategia de expansión más amplia. El objetivo es acompañar el crecimiento de un mercado en el que las mascotas tienen un peso cada vez mayor dentro de los hogares y donde la demanda no se limita a productos de alimentación, sino que también incluye servicios de salud y atención especializada.